Instagram laat je nu meerdere comments in één keer verwijderen

Instagram brengt nieuwe functies uit voor gebruikers die het platform een stuk positiever moeten doen aanvoelen wanneer ze gebruikt worden. Zo kun je nu bijvoorbeeld tot 25 comments op een post in één keer verwijderen. Ook kun je meerdere accounts blokkeren of beperken met één handeling.

Update voor Instagram

De afgelopen maanden heeft Instagram de nieuwe mogelijkheden getest en kwam daardoor tot de conclusie dat het platform een stuk positiever werd. Daarnaast krijg je nu meer te zeggen over welke mensen je kunnen taggen onder een post. Je hebt nu de keuze uit drie opties: iedereen, alleen de mensen die je volgt of niemand. Het gaat dan om mentions onder een post, caption of story. Je vindt deze tool onder de instellingen van de app. Ook test het platform nu het pinnen van een comment aan de bovenkant van de feed.

Zo kunnen positieve berichten beter naar voren komen bijvoorbeeld. Net zoals op YouTube kun je ervoor kiezen om meerdere berichten te pinnen. Met de nieuwe opties hoopt Instagram dat je straks een positieve omgeving voor jezelf en je volgers creëert. Je kunt mensen die je lastig vallen beter op afstand houden en zo ook iets doen aan online pesten. Helaas is het zo dat online pesten een steeds groter probleem wordt. Door dergelijke mensen buitenspel te zetten, verliezen ze hun macht en houdt het pesten daarna hopelijk op.