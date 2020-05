Microsoft Surface Book 3 heeft tot 32 GB aan werkgeheugen

Microsoft heeft de Microsoft Surface Book 3 gepresenteerd. De nieuwe versie moet zo’n vijftig procent beter presteren dan zijn voorganger. Er zijn geen veranderingen aan het design doorgevoerd. Ook zijn er wederom twee schermformaten: eentje van 13,5 en eentje van 15 inch.

Dit is de Microsoft Surface Book 3

De Microsoft Surface Book 3 heeft de tiende generatie Intel Core-processors, voor beide varianten is dit de quadcore-versie. Het kleine model heeft de Intel Iris-kaart voor grafische prestaties, maar dat is te upgraden naar de Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Dat is een optie, dus dat is niet verplicht — het maakt de laptop met touchscreen in elk geval een flink stuk duurder. Het 15 inch model heeft toegang tot de grafische kaart GTX 1660Ti en zakelijke partijen kunnen ook nog eens kiezen voor de upgrade naar een Quadro RTX 3000-gpu.

Daarnaast is er ook nadruk gelegd op de mensen die gamen op het apparaat. Het vorige model bleef niet helemaal opgeladen, ondanks het feit dat je de stekker in het stopcontact had gestoken. Daar heeft Microsoft nu iets aan gedaan. Dit keer wordt er een oplader van 127 watt meegeleverd, waardoor de laptop dus niet leegloopt wanneer je aan het gamen bent. Hoewel de grafische kaarten niet krachten genoeg zijn voor ray tracing-technologie, moet je de meeste Xbox Game Pass-games kunnen spelen in 1080p en 60 fps.

Verder is het goed om te weten dat je de machine kunt uitrusten met tot 32 GB aan werkgeheugen, wat vooral handig is voor ontwikkelaars en mensen die werken met virtuele machines. Ook de ssd is ontzettend snel en heeft 1 tot 2 TB aan opslagruimte. Helaas is het zo dat er nog steeds geen Thunderbolt 3-poort aanwezig is. Wel krijg je twee usb type-a-poorten, een enkele usb type-c-poort (met USB Power Delivery 3.0), een sd-kaartlezer en natuurlijk Surface Connect-poort, voor het aansluiten van verschillende accessoires.

Prijs en beschikbaarheid

Surface Book 3 is leverbaar vanaf 5 juni en te koop voor een adviesprijs van 1799 euro.