Microsoft Surface Go 2 heeft groter scherm en betere processor

Microsoft kondigt woensdag officieel de Microsoft Surface Go 2 aan. De grootste verandering is de grootte van het scherm van de tablet. Die is nu namelijk 10,5 inch groot. Het apparaat is desondanks niet groter geworden en past nog steeds in dezelfde behuizing.

Dit is de Microsoft Surface Go 2

De schermranden mogen dan misschien niet zo dun zijn als op de Surface Pro X, maar in vergelijking met het voorgaande model is het een hele verbetering. Ook is er dit keer een hogere resolutie aanwezig, namelijk 1920 bij 1280 pixels, evenals een hogere pixeldichtheid (namelijk 220 pixels per inch). De beeldverhouding is hetzelfde gebleven en is nog altijd 3:2. Het basismodel heeft een Intel Pentium Gold-processor, maar er is ook een model met de Intel Core m3-processor, ditmaal van de achtste generatie.

Dat model moet 64 procent sneller zijn dan de versie met de Gold-processor. Het basismodel heeft 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte, terwijl het andere model 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte heeft (op een ssd). Er komt ook een tussenmodel: eentje met de Gold-processor en extra hoeveelheid geheugen. Bestaande accessoires werken nog prima op de Microsoft Surface Go 2, omdat de afmetingen en de plaatsen van de poorten hetzelfde zijn als van en op het vorige moel.

De poorten die je aantreft, zijn:

Usb-c

Surface Connect

Micro-sd-kaartlezer

Tot slot heeft de tablet een 5 megapixelcamera aan de voorkant en verbeterde microfoons.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Surface Go 2 is vanaf 12 mei verkrijgbaar vanaf 459 euro. De Surface Pen en diverse hoezen en andere accessoires in de nieuwe kleuren platina, zwart, rood en grijsblauw, zijn los verkrijgbaar.