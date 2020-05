Motorola introduceert Moto G Pro met Android One en stylus

Lenovo heeft vandaag een nieuwe Motorola-telefoon aangekondigd. De Moto G Pro is volgens het bedrijf zowel geschikt voor consumenten als bedrijven en is de eerste smartphone van het bedrijf met een stylus.

De Moto G Pro heeft een 6,4-inch Max Vision-scherm en komt met een Snapdragon 665-processor, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het toestel beschikt over een drievoudig camerasysteem met een hoofdsensor van 48 megapixel en een speciale actiecamera voor ultragroothoekvideo’s. Middels de Macro Vision-camera kun je macro-foto’s maken. Deze camera haalt je 5x dichter bij het te fotograferen onderwerp. Voorop vinden we een camera van zestien megapixel.

Uniek aan het toestel is de zogenaamde stylus, die we ook kennen van de Samsung Galaxy Note-serie. Met de stylus kun je gemakkelijk foto’s bewerken, notities maken, tekenen of tekst kopiëren. Hiermee kun je in een handomdraai afbeeldingen in een PowerPoint-presentatie of e-mail plakken. De stylus is geïntegreerd in het ontwerp van de Moto G Pro.

Het toestel beschikt verder over een batterij met een capaciteit van 4.000 mA en nfc. Standaard wordt de Moto G Pro geleverd met Android 10. Dit toestel is onderdeel van het Android One-programma, zodat je snel beschikt over de nieuwste updates en beveiligingspatches.

Prijs en beschikbaarheid

De Moto G Pro is vanaf medio juni beschikbaar in de Benelux. De verkoopadviesprijs van het toestel is 329,99 euro.