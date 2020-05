Nieuwe Amazon Fire-tablet en kindertablet aangekondigd

De Fire HD 8 is een feit. Amazon heeft de nieuwe tablet aangekondigd, die een 2GB werkgeheugen heeft en een snelle quad-core-chipset van 2GHz. Er is opslagruimte van 32GB die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Daarnaast komt er een Plus-variant en een kindervariant van de Fire HD 8..

Amazon

Amazon probeert net als Google relatief goedkope apparaten te maken, die vooral als inspiratie moeten dienen om meer van het bedrijf af te nemen. Bij Google is dat zijn Home-apparaat, bij Amazon zijn het tablets waar alvast Prime Video op staat, de

streamingdienst van Amazon. Amazon Fire HD 8 is niet zo goedkoop als een Google Home, maar vergeleken met andere tablets wel: hij kost maar 90 dollar.

De tablet heeft een scherm van 8 inch (1280 x 800 pixels) en de batterij zou zo; n 12 uur meegaan. Opladen kan via de USB-C-port, die relatief nieuw is voor de tabletlijn van Amazon. De Fire HD 10 van vorig jaar was de eerste met USB-C-port.

Fire HD 8

Er is ook een Plus-variant beschikbaar voor 140 dollar. Deze heeft als voordelen meer werkgeheugen en de optie om draadloos op te laden. De aangekondigde kindertablet is een Fire HD 8 met een kleurrijke bumper, een hoes waardoor hij iets beter tegen een stootje kan. Deze kindertablet kost ook 140 dollar en komt met een twee-jarig abonnement op de FreeTime-dienst van Amazon. Hiermee kunnen ouders in de gaten houden en invloed uitoefenen op wat kinderen op het apparaat doen.

Of Amazon de Fire HD-tablets ook in Nederland gaat verkopen is onbekend. Het bedrijf is inmiddels wel wat meer gevestigd in ons land, maar tot nu toe verkocht het nooit zijn Fire HD-apparaten in ons land. Vanaf 3 juni zijn de tablets in ieder geval in Amerika verkrijgbaar.