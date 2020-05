Nieuwe sd-kaartspecificatie is vier keer sneller dan huidige versie

De SD Association, de organisatie achter de standaarden van sd-kaarten, heeft de sd-kaartspecificatie voor SD 8.0 bekendgemaakt. De nieuwe kaarten, die SD Express genoemd worden, kunnen data bijna tot 4 GB per seconden verplaatsen. Dat is vier keer zo snel als nu het geval is.

Nieuwe sd-kaartspecificatie bekendgemaakt

De organisatie maakt daarvoor gebruik van PCIe 4.0- en NVMe-interfaces, die we normaliter aantreffen in ssd (een solid state drive). De hogere snelheden zijn belangrijk voor het verwerken van nieuwe technologieën, die grotere bestanden aanmaken dan voorheen. Denk dan bijvoorbeeld aan video’s in de 8k resolutie. De nieuwe sd-kaartspecificatie kan snelheden aan tot 3,938 megabytes per seconde. De huidige kaarten kunnen tot 985 megabytes per seconde aan, dus dat is een flink sprong vooruit zoals je kunt zien.

De nieuwe sd-kaartspecificatie komt naar de SDHC-, SDXC- en SDUC-kaarten toe. In theorie betekent dit dat de hogere snelheid ook naar de 128TB-kaart komt; dit is momenteel de sd-kaart met het meeste geheugen. Het wachten is nu op fabrikanten die sd-kaarten maken, voordat we aan de slag kunnen met de hogere datasnelheden. De specificatie is nog maar net gepresenteerd, dus het kan even duren voordat het zover is. Dit moet het geheugen voor bijvoorbeeld smartphones, fotocamera’s en beveiligingscamera’s aanzienlijk sneller maken.