‘Office voor iPad krijgt eind dit jaar trackpad-ondersteuning’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan werkt Microsoft momenteel achter de schermen aan een belangrijke update voor de Office-apps. De iPad-versies van de software moeten namelijk ergens in de herfst ondersteuning gaan aanbieden voor de trackpad.

Office voor iPad met trackpad-ondersteuning – gerucht

Dat blijkt uit informatie die The Verge afgelopen weekend gepubliceerd heeft. Eerder vorige week publiceerde Techcrunch ook al een artikel over de ondersteuning voor de nieuwe trackpad: toen werd er gesproken over cursorondersteuning. In beide gevallen wordt er gesproken over een release van de update in de herfst van het jaar. Het kan ook zijn dat de bronnen ‘voor de herfst’ bedoelen en dan kan de update dus ook in de zomer van 2020 verschijnen. Microsoft heeft op moment van schrijven echter zelf niets belendgemaakt.

Verder lijkt het erop dat Microsoft voornemens is de individuele en all-in-one-apps te voorzien van de nieuwe mogelijkheden. Omdat Microsoft de plannen zelf nog niet gedeeld heeft, kunnen die achter de schermen nog veranderen. Desondanks heeft het bedrijf een prima reputatie als het om apps updaten gaat, ook wanneer het een platform van de concurrent betreft. Zo was Microsoft één van de eerste bedrijven die ondersteuning voor splitscreen (iOS 9) inbouwde voor zijn assortiment aan Office-applicaties.