Pokémon Go Fest vindt dit jaar helemaal online plaats

Niantic heeft bekendgemaakt dat Pokémon Go Fest 2020 dit jaar helemaal online plaatsvindt, waardoor iedereen dus kan meedoen. Dat gebeurt in verband met de aanhoudende pandemie. Het evenement vindt eind juli plaats, namelijk op 25 en 26 juli aanstaande.

Pokémon Go Fest 2020 alleen online

Normaliter vindt het evenement alleen plaats in een aantal steden op aarde. Op dergelijke dagen komen veel spelers van het spel samen om het populaire augmentedrealityspel te spelen. De eerste editie van Pokémon Go Fest vond plaats in 2017 in de stad Chicago, ter ere van het eenjarige bestaan van de game. Later kwam het festival ook naar andere steden op aarde, waaronder in Japan en in Duitsland. Nu het evenement online gehouden wordt, kunnen spelers ook voor het eerst beide dagen meemaken van het festival.

Voorheen was het zo dat je slechts één van de twee dagen kon bijwonen. Hierdoor zijn wel meer speciale tickets nodig waarmee je toegang krijgt tot het evenement. En Niantic belooft er daar meer van uit te brengen, schrijft het in een blogpost. Op moment van schrijven is nog niet bekendgemaakt wat we tijdens het festival kunnen verwachten, behalve dan “nieuwe ervaringen, gameplay en verrassingen”. Eind juli gaan we het allemaal zien wat het inhoudt, maar vlak daarvoor verwachten we nog wel wat nieuws omtrent Pokémon Go Fest 2020.