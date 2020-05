Publieke beta Android 11 lanceert na livestream op 3 juni

Google zal de eerste publieke bètaversie aankondigen via een livestream op 3 juni. Dit blijkt uit een promovideo dat is gezien door Android Police. Google lanceert normaal gesproken een nieuwe publieke bètaversie van Android in de maand mei, maar dit keer is het net even anders omdat Google’s eigen evenement, Google I/O, is gecanceld wegens het huidige virus.

De livestream zal het Android 11 – The Beta Launch Show gaat heten. De publieke bètaversie van Android 11 zal naar verwachting direct na de livestream gelanceerd gaan worden. De livestream moet dit jaar Google I/O gaan vervangen en is op deze manier een goedmakertje van de zoekmachinegigant.

Tijdens de livestream zal Google alle informatie bekendmaken over de nieuwste Android-versie. Denk hierbij aan nieuwe functies en wijzigingen ten opzichte van eerdere versies. Aan het einde van de livestream is er ook een Q&A met Android VP Dave Burke en Senior Director of Product Management Stephanie Cuthbertson. Je kunt zelf vragen stellen via Twitter met de hashtag #AskAndroid en stuur je vragen naar het kanaal @AndroidDev.

Dit is er tot nu toe bekend

Tot op heden zijn er al verschillende nieuwe functies en wijzigingen bekendgemaakt via niet-publieke bètaversies. Denk aan bubbels, een nieuwe user interface voor berichtendiensten, betere app-toestemmingen, video-opnamen van je scherm en tevens wordt naadloos updaten voor fabrikanten waarschijnlijk verplicht. Meer informatie lees je in ons Android 11-artikel.