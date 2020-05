Review: Samsung Galaxy Tab S6 Lite – fijne tablet voor lichte taken

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is de goedkopere versie van de Galaxy Tab S6. Maar is het ook de versie die aansluit bij jouw wensen? In veel gevallen is goedkoop ook duurkoop. Nu is 379 euro voor een tablet niet goedkoop, maar haal je hiermee wel een tablet in huis die aan je verwachtingen voldoet?

Ondanks beide tablets verschillende doelgroepen op het oog hebben, is een vergelijking toch op z’n plaats. Je zou namelijk interesse kunnen hebben in de veel duurdere Galaxy Tab S6, maar het prijskaartje simpelweg te hoog vinden. Dan doe je er goed aan te onderzoeken of de Tab S6 Lite misschien iets voor jou is. Het is namelijk een goedkopere variant van de Tab S6. Dat betekent wel dat er dingen zijn waar je even rekening mee moet houden. Desondanks kan de S6 Lite wel degelijk aan je verwachting voldoen.

Lcd-scherm is niet superscherp

In vergelijking met de Galaxy Tab S6 is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite iets dikker en zwaarder. Maar het scheelt gelukkig niet veel. Als je beide tablets niet tegelijkertijd vasthoudt of naast elkaar legt, zijn dit geen opvallende verschillen. Het grote verschil zit hem hier in schermtechnologie. Daar waar de Tab S6 een amoled-scherm heeft, beschikt de Tab S6 Lite over een lcd-scherm. Dat betekent dus dat zwart niet echt zwart is en dat kleuren minder levendig zijn. Ook is het scherm 0,1 inch kleiner met een grootte van 10,4 inch.

Verschillen benoemen is één ding, kwaliteit vergelijken is een tweede. Dat is niet helemaal eerlijk vanwege het prijsverschil, dus dat doen we ook niet. Het scherm beschikt over een resolutie van 2000 bij 1200 pixels. Dat levert een pixeldichtheid op van 224 pixels per inch. Dat is vrij laag, waardoor ook de beeldkwaliteit soms een klap krijgt. Hoewel het gros van de beelden scherp ogen, zie je soms wat zachte randen. Ook vallen details in donkere omgevingen nog wel eens weg. Gelukkig zit het de kijkervaring niet in de weg.

Als je niet gewend bent aan amoled-schermen, zijn het waarschijnlijk niet eens dingen die opvallen. Pas wanneer je de tablets naast elkaar legt, zie de verschillen. Wat ons betreft is het dus niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken. Teksten zijn goed leesbaar, foto’s en video’s komen mooi naar voren en games zien er ook prima uit. Wat de tabletervaring meer in de weg zit, zijn de prestaties. Onder de motorkap zit een octacore-processor. Dit is een cpu met acht kernen: vier daarvan geklokt op 2,3 en vier geklokt op 1,7 GHz.

Processorprestaties

Samen met 4 GB aan werkgeheugen zou dit voldoende kracht en snelheid moeten bieden voor een normale tabletervaring. Echter, dat is niet helemaal het geval. Zo komen we nog vaak artefacten en ghosting tegen in het beeld. Bijvoorbeeld wanneer we video’s kijken, games spelen of aan het scrollen zijn. Ghosting herken je aan het feit dat er delen van de frame (een beeldje) achterblijven wanneer er beweging plaatsvindt. Als je dit een keer gezien hebt, zie je het voor altijd. En helaas heeft de Samsung Galaxy Tab S6 Lite hier last van.

Dat de processor niet zo sterk is, wil niet zeggen dat de tablet onbruikbaar is. Het ligt er helemaal aan wat je ermee wil doen. Wil je gewoon lekker artikelen lezen, foto’s bekijken of wat werk erop doen (zoals mails beantwoorden), dan heb je een goede aan de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Vraag je toch wat meer met zware applicaties, dan doe je er goed aan verder te kijken. Want hoewel de tablet dergelijke apps wel aankan, merk je toch dat-ie er moeite mee heeft. Span de verwachtingen dus niet al te hoog voor het apparaat.

Verder is er tenminste 64 GB aan interne opslagruimte aanwezig. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je die ruimte uitbreiden tot 1 TB, middels een micro-sd-kaart. De accu is ook lekker groot: met meer dan 7000 mAh hoef je je geen zorgen te maken dat de tablet binnen een dag leeg is. Wanneer je elke dag wat taken erop verricht of wat artikelen leest, dan hoef je hem misschien maar één keer per week op te laden. Daardoor kun je de tablet dus op tafel of op de bank laten liggen, waardoor je hem vrijwel altijd bij de hand hebt.

Extra features

We missen wel twee features op het apparaat: de Pogo-aansluiting en biometrische ontgrendeling. Omdat de Samsung Galaxy Tab S6 Lite geen Pogo-aansluiting heeft, kun je hem niet gebruiken met de Samsung-accessoires die je mogelijk al hebt liggen, zoals een toetsenbord. Daarnaast missen we dus ook bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner, waardoor je tablet toch iets minder goed beveiligd kan worden. We krijg je toegang tot gezichtsherkenning, maar we weten allemaal dat dergelijke beveiliging gemakkelijk te omzeilen is.

De tablet presteert prima op het gebied van geluid. De twee stereospeakers aan de zijkant leveren een helder geluid op. Stemmen zijn goed verstaanbaar en in principe hoor je ook verschillende lagen in de weergave, als is het detail niet erg warm of rijk. Een basgeluid is zo goed als afwezig, maar dat is niet vreemd in zo’n dun apparaat. Er is verder ondersteuning voor Dolby Atmos, die de geluidservaring naar een hoger niveau tilt, en ook komen we een koptelefoonaansluiting tegen. Je bent dus niet aangewezen op een bluetoothkopteleofon.

Android 10 en OneUI 2.1

Een groot voordeel ten opzichte van de Galaxy Tab S6 is dat de Samsung Galaxy Tab S6 Lite meteen geleverd wordt met Android 10. Nu beschikt de Tab S6 inmiddels ook over die Android-versie, dus dat is het punt niet. Het verschil is dat de Lite in theorie mag rekenen op twee Android-updates, namelijk naar Android 11 en Android 12. De Tab S6 heeft zijn eerste update, in de vorm van Android 10, al gehad, waardoor die dus alleen nog Android 11 krijgt. Of dit gebeurt, hangt van de hardware-eisen van nieuwe Android-versies af.

Daarnaast krijgt de tablet vermoedelijk ééns per drie maanden een beveiligingsupdate. Dat doet Samsung vaker bij goedkopere modellen. Dat is mager, ook wanneer het een midrange of budgetmodel betreft. Goede beveiliging is wat ons betreft een verbeterpunt voor meer fabrikanten, want je moet niet willen dat je gebruikers online gevaar lopen. Verder zijn we te spreken over de software op de tablet. Android-schil OneUI 2.1 is duidelijk vormgegeven en heeft een overzichtelijke interface. Er zijn geen onnodige elementen.

Wel is het zo dat de tablet geleverd wordt met flink wat apps. Prima als je in het ecosysteem van Samsung, Google of allebei zit (waar de meeste apps vandaan komen), maar vervelend voor iedereen die inmiddels zelfs z’n apps uitgekozen heeft. Tijdens het installeren wordt nog wel eens gevraagd welke apps je wel of niet wil installeren; als dat nou eens gebeurt voor álle software op een smartphone of tablet, dan zou dat fijn zijn. Verder zijn we blij met de donkere modus en de navigatiemethoden die Samsung beschikbaar stelt.

Camerakwaliteit en S Pen

Achterop zit een camera van 8 megapixel, voorop zit er eentje van 5 megapixel. De camera’s maken echt geen denderende foto’s. Ook videobellen doe je waarschijnlijk niet met volle plezier op het apparaat, maar ze voldoen aan minimale eisen. Voor beide camera’s geldt dat de beelden erg donker zijn, kleuren niet overeenkomen met de werkelijkheid en dat details wegvallen in donkere omgevingen. Je hebt wel wat opties tot je beschikking, maar je lost er geen problemen mee op. Zorgen voor meer licht helpt hier helaas ook niet.

Hoewel het fijn is dat Samsung de S Pen standaard meegeeft bij de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, is het toch jammer om te zien dat het om de oude versie gaat. We snappen dat je ergens op moet bezuinigen, maar deze S Pen voelt mager aan in vergelijking met de versie van de Tab S6. Die versie beschikt over bluetooth en air gestures, waardoor er veel meer mogelijk. Niet dat je niets met deze S Pen kan. De knop aan de zijkant opent een menu, je kunt snel notities maken of dingen krabbelen — maar de reguliere S6 biedt simpelweg veel meer.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – conclusie

Het is duidelijk dat Samsung wat concessies heeft moeten doen om de prijs van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite te kunnen drukken. Dat wil niet zeggen dat het apparaat zijn prijs niet waard is. Echter, bijna 400 euro voor een tablet uitgeven is nog steeds veel geld. Wat ons betreft kun je beter even wachten tot de prijs wat zakt, dan wordt de deal er beter op. Je kunt veel met deze tablet wat je ook met de Tab S6 kan, maar lang niet alles. De processor is langzamer, het scherm is minder scherp en de S Pen is minder nuttig, helaas.

Daar tegenover staat een tablet die prima presteert voor de lichtere taken. Ben je dus in de markt voor een tablet waar je lekker op kunt lezen, mails mee kunt versturen of waar je je foto’s op wil laten zien, dan is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite een prima kandidaat.