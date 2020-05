‘Samsung Galaxy Note 20 krijgt groot scherm en S20 Ultra-functies’

De Samsung Galaxy Note-serie leent nog wel eens functies van de S-serie. Dat zal niet anders zijn voor de Samsung Galaxy Note 20. Dit jaar zullen de overeenkomsten waarschijnlijk veel duidelijker zijn dan je normaliter gewend bent, mochten de geruchten kloppen.

Samsung Galaxy Note 20: de eerste geruchten

OnLeaks en Pigtou hebben onlangs de eerste renders en informatie gedeeld over de aankomende Samsung Galaxy Note 20 en de Note 20+. Zoals je kunt zien krijgt ook de nieuwe Note-serie gigantische schermen. Naar verluidt krijgt de Note 20+ een scherm van 6,9 inch, net zoals de Samsung Galaxy S20 Ultra. De normale variant van de Note 20 krijgt een 6,7 inch scherm. Dit jaar hoeven we verder geen compacte versie van het apparaat te verwachten. Al deze info classificeren we nog als geruchten; Samsung heeft niets bekendgemaakt.

Verder lijkt het erop dat de Samsung Galaxy Note 20-serie ook wat cameramodules van de S20-lijn krijgt, al is op dit moment nog niet duidelijk welke precies. Het zou in elk geval om de periscopelens gaan. Er is nog een hoop onduidelijk over de aankomende lijn. Meestal is het zo dat de Note-serie schermranden heeft die iets minder ver doorlopen. Ook is de interne hardware vaak beter en ietwat sneller. In de afgelopen jaren is de nieuwe Note in augustus gepresenteerd. Het is nu afwachten of Samsung dit jaar hetzelfde kan doen.