Slack op Android krijgt compleet nieuw design in bèta

Als je de bètaversie van Slack op Android gebruikt, dan kun je nu kennismaken met een compleet nieuw design, die later uitgerold wordt naar iedereen. Zo is er nu een menu dat je tevoorschijn haalt door te vegen en vinden we aan de onderkant een balk met enkele navigatieopties.

Nieuw design voor Slack op Android

Onderop treffen we vier knoppen aan: Home, DMs, Mentions en You. Op het Home-scherm zie je allerlei kanalen en gesprekken waar je onderdeel van bent. Ook vind je hier de knop waarmee je een nieuw bericht kunt plaatsen. Wanneer je dan van links naar rechts veegt (op welk onderdeel dan ook), dan krijg je toegang tot het menu. Daar tref je de instellingen aan, kun je van omgeving wisselen, kun je nieuwe mensen uitnodiging en is het zelfs mogelijk uit te loggen. Dat is heel anders dan hoe Slack nu ingedeeld is.

Het You-onderdeel is ook nog interessant om te benoemen. Hier tref je namelijk opties aan die voor sommige gebruikers een beetje verstopt zitten. Hier regel je namelijk instellingen met betrekking tot het snoozen van notificaties en jezelf op afwezig zetten. De app zal straks dus helemaal anders te bedienen zijn dan je nu gewend bent. Mocht je het nieuwe design van Slack nu willen uitproberen, dan kun je je hier aanmelden voor de bèta. Wanneer de update naar iedereen uitgerold wordt, is op moment van schrijven niet bekend.