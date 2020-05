Slack rolt nu alvast nieuw design uit naar iedereen op iOS

De populaire berichtendienst voor zakelijke partijen Slack heeft het nieuwe design voor de mobiele app uitgerold naar iOS-gebruikers. In maart kondigde het bedrijf een verse update aan voor voor de desktopapplicatie en toen werd er ook melding gemaakt van een update voor de mobiele apps.

Download de update voor Slack op iOS

De update brengt een geheel nieuwe manier van navigeren met zich mee. De grootste verandering is dus de manier waarop je de app voortaan gebruikt. In plaats van gebruik te maken van een menuknop, zie je nu onderin vier knoppen staan op een navigatiebalk. Het gaat om de knoppen Home, DMs, Mentions en You. De opties spreken voor zich, behalve misschien het kopje You. Daar tref je voortaan opties aan waarmee je jezelf op afwezig kunt zetten bijvoorbeeld. Ook kun je hier je notificaties snoozen en meer.

Verder tref je rechts onderin nu een nieuwe, ronde knop aan waarmee je meteen kunt beginnen met het opstellen van een bericht. Dat bericht kan dan in één van de kanalen verschijnen waar je toegang tot op hebt of als direct message verstuurd worden. Verder moet je er rekening mee houden dat je nu meer moet vegen over het scherm. Veeg je vanaf het thuisscherm naar rechts, dan haal je het menu met omgevingen tevoorschijn. Veeg je een keer naar links, dan ga je naar het meest recent bezochte kanaal binnen die omgeving.