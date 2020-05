Sony Xperia 10 II vanaf volgende week te koop in Nederland

Sony heeft bekendgemaakt dat de midrange smartphone Sony Xperia 10 II vanaf volgende week in Nederland te koop is voor 369 euro. Het toestel is uitgerust met Android 10 en is beschikbaar in de kleuren zwart en wit.

Sony Xperia 10 II komt naar Nederland

Als je het toestel koopt, dan ontvang je tijdelijk vanaf 1 juni een gratis Sony WI-C310 bluetooth headset cadeau. Het toestel beschikt over een oled-scherm met 21:9-beeldverhouding. Daardoor kun je er prima twee apps op weergeven, onder aan of naast elkaar. Het beeldscherm is voorzien van Corning Gorilla Glass 6 aan de voor- en achterzijde. Tevens heeft de Xperia 10 II een IP65/IP68.

Verder biedt het 21:9-scherm een intuïtieve gebruikersinterface exclusief voor Sony. Met Multi-Window kunnen twee schermen of apps tegelijkertijd opgestart worden om efficiënt te multitasken. Verder is er capaciteit om snel te schakelen tussen apps voor meer gebruiksvriendelijkheid. De zijsensor biedt ook eenvoudige toegang tot de vooraf ingestelde apps.

De Xperia 10 II heeft een camerasysteem met drie lenzen: een 26mm groothoek (12MP), 52mm telefoto (8MP) en 16mm ultragroothoek (8MP). Dankzij de verbeterde kleurenreproductie is het eenvoudig om scherpe foto’s maken met vooraf vastgelegde instellingen. Zo is er een Food-, Portret- en Nachtmodus, om zelfs in omstandigheden met weinig licht hoogwaardige beelden te maken. Ook biedt dit toestel 21:9-functies voor foto’s en video’s in 4K.

De Xperia 10 II beschikt verder over:

Een 3.600 mAh batterij

Qualcomm Snapdragon 665

High-Resolution en High-Resolution Wireless Audio voor een authentieke audio-ervaring. Tevens voorzien van 3,5 mm-aansluiting

Prijs en beschikbaarheid

De Xperia 10 II is verkrijgbaar voor een adviesverkoopprijs van 369 euro. Het toestel is uitgerust met Android 10 en is beschikbaar in de kleuren zwart en wit. Consumenten ontvangen een gratis WI-C310 bluetooth headset ter waarde van 50 euro cadeau zolang de voorraad strekt. Deze actie start op 01-06-2020 via diverse operators in de Benelux.