Virtuele Worldwide Developers Conference (WWDC 2020) vanaf 22 juni

Apple heeft bekendgemaakt dat de virtuele versie van de Worldwide Developers Conference, ook wel WWDC 2020 genoemd, 22 juni begint. Dat gebeurt in de Apple Developer-app en op de Apple Developer-website. Deelname is gratis voor ontwikkelaars.

WWDC 2020 vanaf 22 juni

Het bedrijf heeft ook Swift Student Challenge onder de aandacht gebracht, waarmee beginnende ontwikkelaars hun programmeerkunsten kunnen demonstreren. Swift Playgrounds is een handige app voor iPad en Mac waarin beginnende ontwikkelaars op een leuke en interactieve manier leren programmeren met Swift. Vanaf nu tot en met 18 mei om 08:59 kunnen die developers meedoen aan de Swift Student Challenge met een interactieve scène van drie minuten. Winnaars worden beloond met een WWDC20-jack en -buttonset.

In de Apple Developer-app vinden ontwikkelaars vanaf juni meer informatie over het programma van WWDC 2020, waaronder details over de Keynote en de Platforms State of the Union, het tijdschema voor de diverse sessies en meer. Ook op de Apple Developer-website en via e-mail zal te zijner tijd meer informatie worden verstrekt. Hoewel dit evenement bedoeld is voor ontwikkelaars, kunnen we ook als consumenten alvast een glimp van de toekomst van onder meer iOS en iPadOS meekrijgen, evenals de andere platformen.