Xiaomi brengt Redmi Note 9 (Pro) en Mi 10 Lite 5G naar de Benelux

Xiaomi heeft bekend gemaakt dat de Redmi Note 9, Note 9 Pro en Mi 10 Lite 5G in de Benelux zullen worden uitgebracht. Vanaf 1 juni zullen de drie smartphones in de (digitale) winkelschappen liggen. De Redmi Note 9 en Note 9 Pro zullen de Note 9S gaan aanvullen in de line-up van de Chinese fabrikant.

Redmi Note 9

De Redmi Note 9 is wat specificaties betreft een echte middenklasser. Het model wordt aangedreven door de Helio G85, die door producent MediaTek gepositioneerd wordt als een betaalbare chip voor gaming-smartphones. Het lcd-scherm meet 6,53 inch en heeft een Full HD+ resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Linksboven in het scherm zit een gaatje voor de 13 megapixel selfiecamera. De camera’s op de achterkant hebben een opstelling die we vaker tegenkomen. De hoofdcamera heeft 48 megapixels tot de beschikking, en wordt bijgestaan door een 8 megapixel ultra-wijdhoeklens en een macrolens en dieptesensor van elk 2 megapixel. Zoals het Xiaomi betaamt beschikt de telefoon over een flinke accu (5020 mAh) met ondersteuning voor 18 watt-snelladen, een infraroodsensor en een koptelefoonaansluiting.

De telefoon komt beschikbaar in twee varianten. Het eerste model heeft 3 gigabyte aan werkgeheugen en 64 gigabyte aan opslag voor 200 euro, en het tweede model 4 gigabyte aan werkgeheugen en 128 gigabyte aan opslag voor 300 euro. De beschikbare kleuropties zijn ‘Midnight Grey’, ‘Forest Green’ en ‘Polar White’.

Redmi Note 9 Pro

De Redmi Note 9 Pro steekt net wat anders in elkaar dan het standaardmodel. Zo wordt dit model aangedreven door een Snapdragon processor, namelijk de 720G. Het scherm is met 6,67 inch iets groter, maar heeft ook een Full HD+ resolutie. Ook de cameraopstelling is anders. De hoofdcamera is in dit model een exemplaar met een resolutie van 64 megapixel. De selfiecamera (16 megapixel) en macrolens (5 megapixel) hebben eveneens wat meer megapixels tot hun beschikking. Tenslotte kan de Note 9 Pro vanwege de ondersteuning voor 30 watt-snelladen net iets sneller van de oplader.

De telefoon komt eveneens beschikbaar in twee varianten. Het eerste model heeft 6 gigabyte aan werkgeheugen en 64 gigabyte aan opslag voor 270 euro, waar het tweede model 128 gigabyte aan opslag heeft voor 300 euro. De beschikbare kleuropties zijn ‘interstellair grijs’, ‘tropisch groen’ en ‘gletsjerwit’.

Mi 10 Lite 5G

De Mi 10 Lite 5G is een meer betaalbare versie van Xiaomi’s onverwachts dure vlaggenschip, de Mi 10. Deze telefoon heeft de Snapdragon 765G-chip als kloppend hart. Het scherm meet 6,57 inch en is in dit geval van het amoled-type, met een Full HD+ resolutie. De camera’s aan de achterkant zijn vergelijkbaar met die van de standaard Redmi Note 9, maar de selfiecamera die zich in een waterdruppelnotch bevindt is een exemplaar van 16 megapixel. Er zit een iets kleinere accu in met een waarde van 4160 mAh, maar 20 watt-snelladen wordt ondersteund.

Ook de Mi 5G heeft twee versies, met 6 gigabyte aan werkgeheugen en 64 gigabyte aan opslag voor 350 euro, of 128 gigabyte aan opslag voor 400 euro. De beschikbare kleuren zijn ‘Aurora Blue’, ‘Dream White’ en ‘Cosmic Grey’.