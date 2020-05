YouTube-app krijgt reminders om op tijd te gaan slapen

Google rolt een update uit voor de YouTube-app op Android en iOS die een speciaal soort reminders toevoegt aan het arsenaal van opties voor digitale gezondheid. Je kunt nu reminders instellen voor het einde van de dag, zodat je je telefoon weglegt en eindelijk kunt gaan slapen.

Download de update voor YouTube

Het team achter YouTube zet zich in voor je digitale gezondheid door nog een optie uit te rollen die in die categorie past. Je kunt namelijk voortaan reminders instellen voor het slapengaan, zodat je de app kunt afsluiten en daadwerkelijk naar bed kunt gaan. Het doel is om gebruikers verantwoordelijker om te laten gaan met de videostreamingdienst van Google. Veel gebruikers spenderen uren op het platform; dat urenaantal is alleen toegenomen sinds de uitbraak van covid-19. Er moet dus actie worden ondernomen, vindt Google.

Nu helpt YouTube al bij het kijkgedrag door reminders te sturen voor het nemen van een pauze. De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf naar eigen zeggen meer dan drie miljard reminders gestuurd. Wanneer je de update voor de app gekregen hebt, kun je een eigen eindtijd instellen. Je kunt de prompt tijdens een video in beeld laten komen of pas wanneer de video afgelopen is. Je kunt het bericht weghalen als je dat wil of uitstellen, waardoor je hem later dus opnieuw krijgt. De update arriveert binnen nu en enkele dagen op je apparaat.