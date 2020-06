Apple kondigt nieuwe functies aan voor de AirPods en AirPods Pro

Apple heeft op de WWDC een tweetal nieuwe opties aangekondigd voor de AirPods en AirPods Pro. Alle AirPods zullen binnenkort automatisch kunnen wisselen tussen verschillende actieve Apple-apparaten. Daarnaast krijgen de AirPods Pro ondersteuning voor ‘Spatial Audio’.

Automatisch wisselen tussen apparaten

Vanaf iOS 14 zullen alle AirPods de mogelijkheid krijgen automatisch te wisselen tussen actieve apparaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je op je iPad bezig kunt zijn, en toch telefoontjes kunt aannemen van je iPhone. De functie zal ook werken op de Mac, maar het is nog niet duidelijk of daar een nieuwe versie van macOS voor nodig is.

Spatial Audio voor AirPods Pro

Apple kondigde daarnaast aan dat de AirPods Pro ondersteuning krijgen voor Spatial Audio. Dat is een functie waarbij de oortjes surround sound simuleren. De functie wordt automatisch geactiveerd wanneer gebruikers naar content in Dolby Surround 5.1 en 7.1 of Dolby Atmos luisteren. Er wordt gebruikgemaakt van algoritmes die ervoor zorgen dat het geluid altijd hetzelfde blijft klinken, zelfs als je veel met je hoofd beweegt. De functie komt eveneens beschikbaar wanneer je je iOS-apparaat updatet naar versie 14.