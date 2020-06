Deze iPads krijgen straks allemaal de update naar iPadOS 14

Nu we weten wat we allemaal kunnen verwachten van iPadOS 14, de update die dit najaar verschijnt, rest de vraag: welke iPads krijgen hem? In dit bericht hebben we de verschillende modellen op een rij gezet. En als je meer wil lezen over de update voor het besturingssysteem, klik dan hier.

Deze iPads krijgen iPadOS 14

Elk jaar kondigt Apple nieuwe software aan voor de iPhone en sinds 2019 ook apart voor de iPad. Wat voorheen eerst iOS was, is nu uit elkaar gehaald en ingedeeld als iOS en iPadOS. De basale functies komen nog wel overeen tussen je iPhone en iPad, maar het kan zijn dat beide apparaten nu exclusieve functies krijgen. Hier lees je meer over iPadOS 13.4 en hier lees je meer over iPadOS 14. Ter vergelijking lees je hier alles over iOS 13.4 en hier alles over iOS 14, dan ben je weer helemaal op de hoogte wat de twee meest recente updates betreft.

De nieuwe softwarefeatures zijn dit najaar beschikbaar als gratis update voor iPad Air 2 en nieuwer, alle iPad Pro-modellen, iPad van de vijfde generatie en nieuwer en iPad mini 4 en nieuwer. Mocht je dus recentelijk nog een iPad (Pro) gekocht hebben, dan weet je tenminste zeker dat je ook de update naar het nieuwe iPadOS krijgt. Heb je ook een smarthome? Dan mag je rekenen op nieuwe functies voor de Woning-app. Zo krijgen beveiligingscamera’s en je slimme lampen nu meer functies. Je smarthome gaat er dus ook op vooruit.