Deze wallpaper laat Android-telefoons crashen en opnieuw opstarten

Een specifieke wallpaper laat Android-telefoons crashen en constant opnieuw opstarten. Twitter-gebruiker Ice universe waarschuwt mensen om deze wallpaper niet als achtergrond op je Android-telefoon in te stellen.

Op het eerste gezicht lijkt de wallpaper een standaard landschapsfoto. Zodra je de afbeelding instelt als achtergrond op je beginscherm kan je Android-telefoon constant crashen en opnieuw opstarten. Wat precies de oorzaak is van het crashen door deze afbeelding is nog onduidelijk, maar het lijkt iets te maken te hebben met het specifieke kleurbereik van de afbeelding waar Android niet goed mee om kan gaan. Op Android 11 worden afbeeldingen die niet aan de eisen voldoen automatisch omgezet naar sRGB, maar op eerdere versies van Android is dit nog niet aan de orde.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020