Dual Screen-smartphone LG Velvet komt naar Nederland en België

LG Velvet is de nieuwe telefoon van LG, die naast een opvallende druppelvormige cameraset is voorzien van de optie om een tweede scherm toe te voegen. De nieuwe telefoon lanceerde eerst in Zuid-Korea, maar komt nu ook naar Nederland en België.

LG Velvet

De Zuid-Koreaanse telefoonmaker laat zich in het hele design van de telefoon inspireren door de natuur. Het toestel heeft gebogen hoeken en is dus wat gecurved. De ronde camera’s op de achterzijde lijken volgens LG op regendruppels die naar beneden vallen. De hoofdcamera is 48 megapixel en kan onder andere timelapses maken. De overige twee camera’s aan de achterzijde zijn 8 megapixel en 5 megapixel, met een selfiecamera van 16 megapixel aan de voorzijde. Bijzonder is de mogelijkheid om dankzij de extra sensitieve microfoon ASMR-opnames te maken.

Het scherm is een 6,8 inch P-OLED Cinematic FullVision en het toestel is 7,9 millimeter dun, waardoor hij lekker in de hand moet liggen. De kracht van LG Velvet komt vanuit de Qualcomm Snapdragon 765G-chipset en 5G-ondersteuning is ook aanwezig. De batterij is 4.300 mAh en zou ruim een dag mee moeten gaan.

Dual Screen

Het bijzonderste aan deze telefoon is wel de optie om er een tweede scherm aan toe te voegen. Het LG Dual Screen is apart verkrijgbaar en kan net als het ‘basisscherm’ worden bestuurd met en zonder stylus. De telefoon komt met 6GB werkgeheugen en een opslag van 128GB, eventueel uitbreidbaar met microSD (tot 2 terrabyte).

LG Velvet is in Nederland en België verkrijgbaar vanaf 3 juli. De adviesprijs is 649 euro. Koop je telefoon voor 2 augustus, dan krijg je het Dual Screen samen met een hoesje en screenprotector cadeau (t.w.v. 275 euro). Het toestel komt in de kleuren Aurora Green, Aurora White en Aurora Gray.