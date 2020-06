FWD Weekly update: 8K-televisie van Samsung en de Blink Mini

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een 8K-televisie van Samsung en gaan we aan de slag met de compacte beveiligingscamera Blink Mini.

Review: Samsung QE65Q950TS (Q950TS-serie) 8K QLED-televisie

Samsung zet stevig in op 8K, en het nieuwe vlaggenschip, de QE65Q950TS (Q950TS-serie), illustreert dat duidelijk. Het toestel pakt uit met een aantal nieuwe features, van design tot upscaling, die we niet terugvinden op de 4K-modellen. Eric vertelt je alles over dit model in de review van de Samsung QE65Q950TS (Q950TS-serie) 8K QLED-televisie.

Review: Blink Mini

Enkele maanden geleden werd de Blink Mini aangekondigd. Deze kleine beveiligingscamera valt op door de lage prijs van 39,99 euro en lijkt toch een compleet pakket te bieden. Tom vertelt je alles wat je moet weten over deze compacte beveiligingscamera in de review van de Blink Mini.

Alles over het juiste formaat en de juiste plaatsing kiezen voor een soundbar

Een soundbar is een oplossing voor iedereen die een beter geluid wenst van thuisbioscoopopstelling, zonder dat meteen de hele kamer volgeplaatst hoeft te worden met speakers. Het eerste praktische nadeel waar veel mensen tegenaan lopen is dat ze de soundbar wel kwijt moeten kunnen bij de tv. Of het nu komt door ruimtegebrek of een partner die niet graag tegen een dergelijk apparaat aankijkt, feit blijft dat de inrichting van je tv-hoek erop aangepast moet worden. Met dit artikel helpen we je om een keuze te maken wat betreft het formaat en de plaatsing van je soundbar.

Smarthome scenario: Zo automatiseer je de verlichting in het toilet

Voor velen is het inmiddels een leuke hobby geworden: het automatiseren van je huis. Onder meer de verlichting, de verwarming en de beveiliging worden zo volledig automatisch op je eigen wensen afgesteld. Het toilet is één van de meest lastige ruimtes om perfect te automatiseren dus zijn we aan de slag gegaan om de beste scenario’s voor het toilet samen te stellen. Je leest het in dit artikel.

Testpanel: wil jij de Philips OLED805 oled-televisie zelf thuis testen?

Gaat de gedachte over een nieuwe televisie meer dan eens door je hoofd maar ben je er nog niet uit waar je nu voor moet kiezen? Dan hebben we wellicht een interessante oplossing voor je. Homecinema Magazine en FWD bieden je samen met Philips TV de kans om de Philips OLED805 oled-televisie zelf thuis te ervaren. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf aan te melden voor de actie en wie weet staat deze oled-tv binnenkort een aantal weken bij jou thuis. Meer informatie vind je hier.