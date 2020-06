FWD Weekly update: Google Nest Wifi en Sonos Arc

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar Google Nest Wifi en gaan we aan de slag met de Sonos Arc.

Review: Sonos Arc

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk heeft Sonos een nieuwe soundbar die de strijd aankan met de high-end toestellen van concurrenten zoals LG en Samsung. Deze Sonos Arc is een enorme inhaalbeweging ten opzichte van de oude Playbar, onder meer door Dolby Atmos naar je woonkamer te brengen. Jamie vertelt in de review van de Sonos Arc.

Review: Google Nest Wifi

Vier jaar geleden bracht Google zijn eerst meshnetwerksysteem uit met Google Wifi. Google Nest Wifi is de opvolger van dat systeem. Dit keer krijg je niet alleen toegang tot een meshnetwerk, ook doen de losse wifipunten dienst als een Google Assistent speaker. Zo sla je twee vliegen in één klap. Wesley vertelt je alles over dit meshnetwerksysteem in de review van Google Nest Wifi.

Review: Samsung QE55Q80T (Q80T-serie) QLED tv

Samsung heeft het aanbod van local dimming op zijn 4K QLED-modellen wat ingeperkt. De Q80T is nu het laagste model dat deze feature aanbiedt, waar dat vorig jaar nog op de Q70R het geval was. Maar een instapper is dit absoluut niet, de Q80T heeft heel wat te bieden. Eric ging met deze QLED tv aan de slag in de review van de Samsung QE55Q80T.

Review: Fibaro Motion Sensor en Dimmer 2 met Z-wave

De laatste tijd duiken we wat meer in de smarthome-producten die gebruikmaken van protocollen. Eerder keken we onder meer naar ZigBee dimmers van EcoBright en Z-Wave dimmers van Qubino. In deze review nemen we twee producten van het wat bekendere Fibaro onder de loep: de Fibaro Motion Sensor en de Fibaro Dimmer 2.

De beste wifi-verbinding in de tuin: zo krijg je het voor elkaar

De tijd van het jaar is weer aangebroken dat je lekker in de tuin kunt gaan zitten met een goed boek, of in meer moderne termen, met je telefoon of tablet een beetje voor jezelf browsen. Het is je misschien opgevallen dat je wifiverbinding die in huis prima werkt, buitenshuis toch wat tegenvalt. In dit artikel kijken we naar de beste oplossingen om het bereik in je tuin flink op te krikken.

Beste games van dit moment – deel 15 (zomer 2020)

In dit overzicht bespreken we de beste games die je deze winter kunt spelen op je Xbox One (X), PlayStation 4 (Pro) en Nintendo Switch. In dit overzicht vind je onder meer Final Fantasy VII Remake, Moving Out en Moto GP 20. Lees het in Beste games van dit moment – deel 15 (zomer 2020).