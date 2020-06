FWD Weekly update: Soundbar van TCL en backwards compatibility

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een soundbar van TCL en duiken we in de wereld van backwards compatibility bij de nieuwe generatie spelcomputers.

Review: TCL Ray-Danz TS9030 soundbar

TCL ken je misschien niet, maar in Azië en sommige Europese landen is dat helemaal anders. Daar is het een heuse tv-grootmacht die zijn best doet om technologisch Samsung en co in te halen. De Chinese gigant wil ook scoren met soundbars, zoals deze Ray-Danz. Het is een betaalbare soundbar die het niet enkel op vlak van naamgeving anders doet. Jamie vertelt in de review van de TCL Ray-Danz TS9030 soundbar.

Dit is waarom backwards compatibility voor Xbox en Playstation belangrijk is

Zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 zijn in staat games van voorgaande generaties te spelen, maar waarom is dit zo belangrijk? Het gaat veel gamers waarschijnlijk veel meer om het gemak dan het kunnen ontkoppelen van het oude systeem. Wesley vertelt je erover in dit artikel.

Dit is Xiaomi Aqara: betaalbaar smarthome-platform

Vandaag duiken we wat dieper in op een wat minder bekende speler op de smarthome-markt. Wellicht ken je het Chinese merk Xiaomi wel. Bekend van onder andere de smartphones met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Onder de naam Aqara heeft het Chinese merk echter ook volop keuze in smarthome-oplossingen die ook steeds beter in de Benelux verkrijgbaar zijn. Tom vertelt je er alles over in dit artikel.

Review: Optoma UHZ65UST Ultra Short Throw-projector

Ultra Short Throw-projectoren zitten duidelijk in de lift. Ze bieden een groot beeld terwijl ze toch vlak bij het scherm staan, wat de opstelling aanzienlijk vergemakkelijkt. Deze Optoma pakt bovendien uit met een laserlichtbron met erg hoge helderheid, HDR en een ingebouwde soundbar. Reden genoeg om nog eens het projectiescherm uit te rollen. Eric test de projector in de review van de Optoma UHZ65UST Ultra Short Throw-projector.

Kickstarter-projecten voor je smarthome: deze kun je nu backen

Je huis slimmer maken, dat kan al met een heel arsenaal aan producten van bekende merken. Er zijn echter ook veel goede smarthome-ideeën door kleinere bedrijven. Ze zouden moeilijk te vinden zijn als er geen platforms waren zoals Kickstarter. En het mooie is dat je ze daar ook meteen financieel kunt ondersteunen, eventueel met het daadwerkelijke product als beloning. Laura vertelt over welke Kickstarters nu beschikbaar zijn om te backen in dit artikel.

Slimme ventilator kopen: dit zijn de varianten en mogelijkheden

De zomer komt er aan. Dat betekent ijs eten, zwemmen en met je gezicht voor een ventilator gaan zitten om wat verkoeling te krijgen. Net zoals bij de meeste productcategorieën wordt het aanbod van ventilatoren met slimme connectiviteit steeds groter. In dit artikel duikt Gijs in de wereld van slimme ventilatoren en vertelt welke varianten en mogelijkheden er zijn.