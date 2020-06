Google verwijdert automatisch bepaalde data voor nieuwe gebruikers

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf automatisch locatiegegevens, stemcommando’s en de zoekgeschiedenis van nieuwe gebruikers verwijdert. De data wordt na achttien maanden verwijderd uit je account. Dit geldt alleen voor de mensen die een nieuw account aanmaken.

Google zet in op meer privacy

Het gaat dan om data die Google verzameld heeft via het web, applicaties of de Google Assistent (al dan niet via de slimme speaker Google Home). Die data wordt verzameld op de pagina Mijn activiteit. Daar kun je precies zien welke gegevens het bedrijf over je verzamelt. Dit is tevens de plek waar je je gegevens kunt verwijderen wanneer je dat nodig acht. Daarnaast stel je hier in dat je je data automatisch kunt laten verwijderen (handig voor de mensen die al een account handen). Je hebt daarvoor twee opties.

Voor mensen met een nieuw profiel werkt het net even anders. Hun gegevens worden standaard na achttien maanden verwijderd. Ook staan de locatiegegevens niet meteen aan; dat moeten ze handmatig doen. Ook die data wordt dan na achttien maanden verwijderd. Hoewel er voor bestaande gebruikers niets verandert, is het wel zo dat Google er meer aandacht aan gaat besteden op verschillende plekken. Zo krijg je hier straks meldingen van op YouTube. Die website hanteert trouwens een bewaarperiode van drie jaar, voor het algoritme.

