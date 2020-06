Huawei lanceert P30 Pro New Edition met Android 10

Huawei heeft bekendgemaakt dat de P30 Pro-smartphone opnieuw wordt uitgebracht onder de naam Huawei P30 Pro New Edition. Het toestel is uitgerust met EMUI 10.1 en wordt – in tegenstelling tot andere, nieuwe Huawei-smartphones – volledig ondersteund door Android 10 en Google Mobile Services.

Dit is de Huawei P30 Pro New Edition

De HUAWEI P30 Pro New Edition beschikt over een Leica Quad Camera, inclusief Huawei’s RYYB-kleurenfilterarray die veertig procent meer licht binnenlaat voor foto’s bij weinig licht. Het camerasysteem bevat een SuperZoom Lens, een 40MP SuperSpectrum Lens, een 20MP Ultra-Wide Angle Lens en een HUAWEI time of flight-lens. Ook is er uitgebreide camerasoftware. Functies zoals optische beeldstabilisatie (plus digitale beeldstabilisatie) zorgen voor stabiele handheld video. AI HDR+-technologie zorgt voor automatische aanpassing van kleur- en belichting. De Dual-View Video-modus maakt gelijktijdige opname in groothoek en close-up mogelijk, terwijl AIS Long Exposure Shot gebruikers in staat stelt bewegende beelden vast te leggen zonder statief.

De HUAWEI P30 Pro New Edition bevat 8 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Het toestel wordt aangedreven door de inmiddels een jaar oude Kirin 980 en een accu met een vermogen van 4200 mAh, met stroombesparende technologie. Ook bevat het toestel 40W SuperCharge, wat het mogelijk maakt om het apparaat binnen dertig minuten tot zeventig procent op te laden.

De HUAWEI P30 Pro New Edition is uitgerust met EMUI 10.1, gebaseerd op Android 10 (met licentie). De productiviteit is verbeterd en er zijn nieuwe manieren om gemakkelijk te verbinden met omliggende apparaten. Celia, Huawei’s nieuwe stemassistent, heeft functies op de handset, die slimmere en eenvoudigere diensten biedt ter ondersteuning van objectidentificatie, controle over het afspelen van muziek, sms’en, face-to-face vertaling en nog veel meer.

De verbeterde HUAWEI Share 4.0 met OneHop maakt een soepele verbinding mogelijk tussen de HUAWEI P30 Pro New Edition en een breed scala aan slimme apparaten, waaronder laptops, tablets, luidsprekers, wearables, wifirouters of zelfs voertuigen. Daarnaast biedt de nieuwste OneHop Multi-Screen Collaboration de mogelijkheid om bestanden te verslepen, klemborden te delen en eenvoudig video- of spraakoproepen handsfree te beantwoorden via de computer.

Het nieuwe Multi-Device Control Panel maakt het mogelijk voor gebruikers om gemakkelijk elk aangesloten apparaat in hun nabijheid te zien, evenals het intelligent aanbevelen van nabijgelegen apparaten die kunnen worden gebruikt om hun mobiele ervaring te verbeteren.

Prijs en beschikbaarheid

De HUAWEI P30 Pro New Edition is vanaf 9 juni te koop voor een prijs van 749 euro.