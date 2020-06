iOS 14: Apple komt met nieuw homescreen en Siri op de schop

Apple heeft iOS 14 onthuld tijdens de WWDC 2020-keynote. Het besturingssysteem van iPhone en iPod Touch wordt flink aangepast, onder andere qua ontwerp. Dat is te zien aan de nieuwe App Library om je apps te rangschikken, maar ook aan stemassistent Siri die net even anders wordt.

App Library

De App Library zorgt ervoor dat apps automatisch georganiseerd worden weergegeven. De iconen hoeven bovendien niet allemaal meer op je homescherm te blijven staan. Het is ook nieuw om apps te sorteren op basis van welke je het vaakst gebruikt. Aan de ene kant komt er dus iets minder op je homescherm te staan, maar tegelijkertijd worden widgets juist interessanter. Die bevatten namelijk meer informatie en zijn verkrijgbaar in verschillende groottes. Dankzij Smart Stack kun je een stapel widgets maken, waarbij afhankelijk van het tijdstip, de locatie of de activiteit de juiste widget naar boven komt.

iOS 14 zorgt er bovendien voor dat iPhone meer weg heeft van iPad: de beeld-in-beeld-optie van iPad komt namelijk naar de smartphone van Apple. Daarnaast wordt Apple Kaarten aangepast. Er worden opties toegevoegd met fietsroutes, zodat je op duurzamere wijze op stap kunt. Ook wordt de optie toegevoegd die aangeeft of je met stille of drukke wegen te maken hebt.

Berichten kan rekenen op nieuwe Memoji-accessoires, inclusief een nu zeer relevant gezichtsmasker. Je kunt bovendien belangrijke berichten vastzetten, zodat je hier snel toegang toe hebt. App Clip is ook een nieuwe optie waarmee je snel applicaties kunt benaderen zonder dat je hiervoor de volledige versie uit de App Store hoeft te downloaden. App Clips werkt met NFC, Safari, qr-codes en Apple Kaarten.

Siri in iOS 14

Stemassistent Siri gaat op de schop. Ze krijgt een nieuw uiterlijk en neemt niet meer het hele scherm over (wat ook geldt voor telefoontjes en Facetime). Ook is er een nieuwe Vertalen-app waarmee je snel vertalingen kunt maken voor gesprekken. Je kunt deze zelfs online gebruiken. Wanneer de app live gaat, zijn er 11 talen beschikbaar: Engels, Chinees, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Japans, Koreaans, Arabisch, Portugees en Russisch. Siri assisteert in de vertalings-app. Ze heeft het er maar druk mee en kan binnenkort ook audio-berichten sturen. Op dit moment helpt Siri Apple-gebruikers met gemiddeld 25 miljard verzoekjes per maand. We zijn benieuwd of dat zal toenemen als ze net even anders aan iPhone-gebruikers wordt gepresenteerd.

Er is ook een Woning-app waardoor je je slimme apparaten nog beter kunt bedienen. Er is een Bedieningspaneel waarmee je snel toegang krijgt tot de scenario’s in je slimme huis. Dankzij Adaptive Lighting voor HomeKit-lampen het mogelijk de kleurtemperatuur te veranderen.

De openbare bètaversie voor iOS-gebruikers is volgende maand op beta.apple.com te vinden. De officiële uitgave van het nieuwe besturingssysteem is waarschijnlijk dit najaar voor iPhone 6s en hoger.