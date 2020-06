iPadOS 14: een nieuwe zoekfunctie en een nieuw design binnen apps

Naast iOS14 is iPadOS 14 aangekondigd tijdens de WWDC-keynote van Apple. Het iPad-besturingssysteem geeft apps een nieuw uiterlijk dat volop gebruik zou moeten maken van de grootte van het scherm van de tablet. Bovendien komt er een nieuwe zoekmachine die helemaal vanaf nul is opgebouwd.

iPadOS 14 krijgt net als iOS14 een compacter uiterlijk voor telefoongesprekken, Facetime en Siri. Facetime en telefoongesprekken tonen in de nieuwe versie van het besturingssysteem in een balk, waardoor je tijdens je gesprek verder kunt werken of surfen. De privacy-opties van apps worden ook aangepast. Voor alle applicaties die je download is nu toestemming nodig van jou als gebruiker voordat deze trackers op je toestel installeren.

iPadOS 14

Dat iPadOS 14 er iets anders uitziet is vooral te zien aan Photos en Music. Die twee apps hebben nu een zijbalk waardoor je kunt wisselen tussen diverse gedeelten van de apps. Calendar bevat straks meer mogelijkheden bovenin het scherm, waardoor je deze iets makkelijker kunt gebruiken. Ook kun je standaard mail-en browser-apps instellen, wat erg handig is als je bijvoorbeeld een document of link wil openen.

Heel groot zijn de aanpassingen in het tabletbesturingssysteem niet, maar er is één aspect dat wel flink verandert. Dat is de zoekfunctie, die helemaal vanaf nul opnieuw is opgebouwd. Het heet Universal Search en kan snel applicaties openen, contacten opzoeken of zelfs binnen een app iets zoeken. Hiervoor moet de app wel speciale Universal Search-ondersteuning hebben. Het kruipt hierdoor iets dichter tegen Spotlight op de Mac aan.

Scribble

Tot slot is er nog één grote verandering voor iPadOS 14. Er komt een optie genaamd Scribble, waardoor je handgeschreven mails en berichten kunt maken met Apple Pencil. Het idee is dat de handgeschreven tekst wordt omgezet in gewone tekst en werkt momenteel in Engels en Chinees. Je kunt echter ook handgeschreven tekst zo laten voor een extra persoonlijke noot.