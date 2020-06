Lancering iPhone 12 mogelijk verplaatst naar het vierde kwartaal

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan is de lancering van de iPhone 12 uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2020. Eén van de grotere Apple-leveranciers heeft deze verwachting uitgesproken. De leverancier in kwestie is Broadcom, het bedrijf dat wifichips aanlevert.

iPhone 12-lancering uitgesteld – gerucht

Dat schrijft Bloomberg. De CEO van Broadcom heeft deze verwachting gedeeld tijdens een vergadering over de resultaten van het afgelopen kwartaal. Hoewel de beste man Apple niet bij naam noemde, werd er wel naar gerefereerd. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de zaken van de chipfabrikant, die daardoor rekening moet houden met winsten die het ene kwartaal lager uitvallen, maar het andere kwartaal juist hoger. Of dit gerucht daadwerkelijk klopt, is nu nog niet te zeggen. Apple reageert doorgaans niet op geruchten.

Het idee dat de iPhone 12-lancering dit jaar niet in september plaatsvindt, bestaat al wat langer. Verschillende bronnen – waaronder The Wall Street Journal en ook Bloomberg al eerder – hadden al laten weten dat dit staat te gebeuren. Het consensus dat nu leeft is dat ook dat Apple de nieuwe iPhone-lijn in oktober lanceert, in plaats van november. Het zou kunnen dat de iPhones nog steeds in september gepresenteerd wordt, maar dan mogelijk aan het einde van de maand zodat het toestel daarna snel besteld kan worden.