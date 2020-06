Begin mei toonde Google een promovideo dat de publieke bètaversie van Android 11 op 3 juni gelanceerd zou worden. Normaal gesproken lanceert de nieuwe oublieke bèta van een Android-versie in mei, maar doordat Google I/O was gecanceld wegens het huidige virus, werd dit bijgesteld naar 3 juni. Google lijkt ook 3 juni echter niet te gaan halen.

Op 3 juni zou Google de #Android 11 The Beta Launch Show gaan livestreamen. Een Tweet vanmorgen van het officiële AndroidDev-account laat weten dat de livestream en de release van de bèta opnieuw is uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum.

In de Tweet staat dat nu ‘geen tijd is om iets te gaan vieren’. Misschien denk je in Nederland direct aan de crisis omtrent het virus, maar in dit geval gaat het om de protesten en rellen die uitbraken in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd door politiegeweld in Minneapolis. Wanneer de livestream nu plaats gaat vinden is nog onduidelijk. De verwachting is dat het later in juni zal gaan plaatsvinden.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We’ll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

Android 11

We weten al verschillende nieuwe functies voor de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem. De niet-publieke bètaversies gaven al een inkijkje in de nieuwe functies en wijzigingen. Denk hierbij aan de toevoeging van bubbels, een nieuwe interface voor berichtendiensten, betere controle over app-toestemmingen, video-opnamen direct van je scherm en naadloos updaten voor fabrikanten wordt waarschijnlijk verplicht. Meer informatie lees je in ons Android 11-artikel.