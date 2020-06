‘Renders Galaxy Tab S7+ tonen tablet met 12,4″-scherm’

Samsung is één van de weinige bedrijven die nog lijkt te geloven in Android-tablets. Zo lijkt het nu te werken aan de Galaxy Tab S7+. Mogelijk komt er ook nog een reguliere variant van uit, daar wordt nu veel over gesproken over de geruchtenmolen. Mogelijk krijgen we dus binnenkort twee nieuwe tablets te zien van Samsung.

Galaxy Tab S7+ krijgt groot scherm – gerucht

Het gerucht is afkomstig van Pigtou en OnLeaks. Volgens de informatielekkers heeft de Galaxy Tab S7+ afmetingen van 285 mm (lengte), 185 mm (breedte) en 5,7 mm (dikte) (6,9 mm met de camerabump). Omdat het scherm zo groot is, mogelijk 12,4 inch, heeft de tablet genoeg ruimte zijn interne onderdelen te verspreiden. Daarom kan het apparaat relatief dun blijven. In de onderstaande video krijg je een goed beeld van het apparaat. Wat je krijgt te zien zijn CAD-renders, die bedoeld zijn voor producten van verschillende accessoires.

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy Tab S7+ voorzien wordt van een dubbele camera achterop. De frontcamera zit in de rand boven het scherm, zodat die aan de bovenkant zit wanneer je de tablet horizontaal vasthoudt. Verder is de verwachting dat de accu een vermogen krijgt van 9800 mAh en dat er ruimte is voor een S Pen. Beide Tab S7=modellen moeten tevens de Snapdragon 865-processor en een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz gaan krijgen. De verwachting is dat Samsung beide tablets volgende maand aankondigt.