Review: Sony Xperia 10 II – middenklasser met mooi oled-scherm

De Sony Xperia 10 II met zijn grote oled-scherm is op papier een aantrekkelijke smartphone. Hoe bevalt die in de praktijk? Met een prijs van 369 euro wordt het apparaat ook nog eens mooi in de markt gezet. Maar weet Sony wel te overtuigen met de Xperia 10 II?

Sony Xperia 10 II – specs en design

De Sony Xperia 10 II werd afgelopen februari aangekondigd. Het toestel wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 665 en draait op Android 10. Het oled-scherm is 6 inch groot en heeft een full hd-resolutie. Dat werkt wel net even anders dan je gewend bent. Normaliter koppel je aan full hd de getallen 1080 bij 1920 pixels. Maar omdat de Xperia 10 II (spreek uit: Xperia 10 Mark 2) een langwerpig scherm heeft, heeft die ook in de hoogte veel meer pixels. Daardoor bedraagt de resolutie 1080 bij 2520 pixels.

Achterop zit een drievoudig camerasysteem, bestaande uit een groothoekcamera van 12 megapixel, een telelens van 8 megapixel (met twee keer optische zoom) en een ultragroothoeklens van 8 megapixel. Voorop zit een enkele camera, eveneens van acht megapixel. Verder is er een accu met een vermogen van 3600 mAh, die ondersteuning aanbiedt voor Quick Charge 3.0 evenals USB Power Delivery. Ook is er ondersteuning voor nfc, bluetooth 5.0, gps, wifi en kun je de Sony Xperia 10 II kopen in de kleuren wit en zwart.

Dat het scherm zo lang is, zie je ook meteen terug in het design. De Sony Xperia 10 II is lang en smal en heeft ook een lang en smal scherm, net zoals zijn voorganger. We zullen daarom beide toestellen naast elkaar leggen om de vergelijking goed te kunnen maken. Het toestel heel lekker in de hand, juist omdat die zo smal is. Mocht je iemand zijn die zijn toestel met één hand bediend, dan zal het even wennen zijn. Want je kunt niet zomaar meer bij de bovenkant. De éénhandige modus kan hiervoor eventueel uitkomst bieden.

Sony Xperia 10 II – prestaties en software

Naast de Qualcomm Snapdragon 665 is er ook 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte. De processor beschikt over vier snelle en vier minder snelle kernen, geschikt voor respectievelijk zware en lichte taken. Ten opzichte van de eerste Xperia 10 (zonder de II dus), is er wel degelijk sprake van een verbetering. Dat geldt vooral op het gebied van fotografie, aangezien Qualcomm daar z’n pijlen op gericht heeft. De Xperia 10 II voelt een beetje traag aan en kan soms stotteren, zelfs met dat extra werkgeheugen aan boord.

Hoewel 128 GB aan interne opslagruimte waarschijnlijk voor veel mensen genoeg is, is het toch fijn om te zien dat je een micro-sd-kaart kunt gebruiken. Daarmee kun je het geheugen uitbreiden. Android 10 aan boord van de Sony Xperia 10 II wordt nagenoeg onaangepast aangeboden. Het betreft dus de kale versie, ook wel de vanilla-versie genoemd. Dat is de versie die liefhebbers van het platform graag zien, dus ook wij zijn blij. Let wel even op het woord ‘nagenoeg’: er zijn dus wel aanpassingen doorgevoerd.

Het zijn echter geen aanpassingen die vervelend zijn. Zo is er de eerdergenoemde éénhandige modus, waarmee je het scherm softwarematig verkleint. Zo kun je de interface tóch met één hand bedienen. De onderdelen worden wel erg klein, maar dat is dan iets waar je rekening mee moet houden. Verder is er de staminamodus voor de accu, die de batterij langer mee laat gaan, en beheer je via de Slimme wisser gemakkelijk en snel het geheugen op je smartphone. Zo voorkom je dat het toestel ontzettend traag wordt, omdat je het geheugen snel vrijmaakt.

Daarnaast vinden we het ontzettend fijn om te zien dat Sony weinig tot geen standaardapplicaties geforceerd presenteert. Tijdens het installeren kun je meteen bepalen welke extra apps je wel of niet wil — er is zelfs de optie om er geen één te hoeven installeren. Dikke prima! Als we nu naar de app-lade kijken, dan zien we toch enkele vooraf geïnstalleerde apps die niet in de lijst stonden. Het gaat dan om Muziek, Netflix en Facebook. Voor de rest komen we alleen de Google-apps tegen, applicaties die standaard op elke Android-telefoon (met licentie) staan.

Sony Xperia 10 II – audio en video

Tot nu toe valt de Sony Xperia 10 II vooral op vanwege zijn langwerpige design; voor de rest is het een redelijke standaardsmartphone. Wat het apparaat daadwerkelijk meerwaarde geeft is het oled-scherm van 6 inch. Omdat we hier met oled te maken hebben kunnen we genieten van oogstrelende kleuren, een diepe zwartwaarde en wit dat ook echt wit is. Bovendien is de kijkhoek lekker groot. De maximale helderheid valt een beetje tegen, maar dat is allemaal inherent aan de beeldtechnologie. De kwaliteit staat echter onomstotelijk vast.

Het geluid dat uit de enkele speaker op de Sony Xperia 10 II komt, is niets om over naar huis te schrijven. Ja, het klinkt prima als je elkaar stemberichtjes stuurt of videobelt, maar het feit is wel dat de kwaliteit ergens tussen schel en hol ligt. Je doet er niemand een plezier mee er muziek op af te spelen. Wat wel tof is: de speaker zit aan de voorkant, aan de onderkant van het scherm. Daardoor zit je hand ook nooit voor de speaker, waardoor gesprekken en audio van games nooit weggemoffeld worden. Dat soort dingen willen we vaker zien.

Wat ook enorm tof is, is de koptelefoonaansluiting. High-end smartphones hebben die dingen niet meer, om uiteenlopende redenen. De technologie is achterhaald, het onderdeel zit in de weg — het maakt ons niet zoveel uit wat de reden is. Het is fijn om gewoon de keuze te hebben. Heb je nog een bedrade koptelefoon liggen? Prima, dan kun je die gewoon gebruiken in combinatie met de Sony Xperia 10 II. Dat is hartstikke fijn om te weten. Het maakt de smartphone net even beter, omdat je er gewoonweg meer mee kunt.

Sony Xperia 10 II – camera

Als we kijken naar de camera-opstellingen, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat Sony een flinke upgrade doorgevoerd heeft. Niet alleen hebben we een extra lens achterop, ook is het aantal megapixel omhoog gegaan. De beelden die het camerasysteem maakt zijn redelijk acceptabel. We merken dat het systeem al snel iets te donkere foto’s maakt, helemaal wanneer er een raam of andere lichtbron in beeld is. Is dat laatste niet het geval, dan komen de kleuren en details gelukkig wel goed naar voren. Zorg dus voor een lichte omgeving.

Aangezien er tot twee keer optische zoom aanwezig is, kun je ook ingezoomd redelijke foto’s produceren. Ga je echter verder en over op de digitale zoomfunctie, dan lever je al snel in kwaliteit in. Dat kunnen we niet aanbevelen. Voor video’s geldt qua beeldkwaliteit hetzelfde. Helaas heeft het toestel geen beeldstabilisatie, dus kunnen video’s al snel schokkerig overkomen. De frontcamera maakt mooie kiekjes: kleuren komen mooi uit de verf en het bokeh-effect is niet superagressief. Voor deze prijs mogen we niet al te veel klagen.

Sony Xperia 10 II – conclusie

Met de Sony Xperia 10 II levert Sony eigenlijk een fijn toestel af. Toegegeven, qua specs kun je voor hetzelfde bedrag ‘meer telefoon’ krijgen; je betaalt natuurlijk ook voor de merknaam Sony. De camera presteert prima, de software is ontdaan van allerlei onnodige toevoegingen (en heeft zelfs de bekende éénhandige modus) en de beste eigenschap is ongetwijfeld dat grote oled-scherm. Combineer dat met het feit dat het toestel lekker in de hand ligt en je houdt een prima smartphone over — die je waarschijnlijk – net als wij – net even te duurt vindt.