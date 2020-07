Samsung presenteert de Samsung Galaxy A31 in zwart en blauw

De Galaxy A-serie van Samsung heeft er een nieuwe telg bij: Samsung Galaxy A31. Het gaat om een telefoon met flinke batterij en doorlopend scherm. Daarnaast zijn er vier camera’s aan de achterkant voor het maken van close-up-foto’s en groothoekfoto’s.

Samsung Galaxy A31 is voorzien van een zogeheten Infinity-U-scherm van 6,4 inch. Het scherm loopt van rand tot rand en heeft een brede beeldverhouding, wat het toestel zeer geschikt maar voor het kijken van livestreams en video’s. Het Super AMOLED-scherm moet ervoor zorgen dat de kleuren sprankelen.

Samsung Galaxy A31

Het scherm mag dan erg aanwezig zijn, de telefoon is verder vrij slank qua design. Het toestel is 8,6 millimeter dik, maar heeft daarin toch een batterij van 5.000mAh. Hiermee moet je goed de dag door kunnen komen zonder extra opladen. Wanneer je het toestel in de lader legt, is hij binnen een half uur vol dankzij 15 Watt Fast Charging.

De hoofdcamera is 48 megapixel met daarnaast een 8 megapixel Ultra Wide-camera die een blikveld van 123 graden kan vastleggen. Close-ups maken kan met de 5 megapixel-macrocamera en met de dieptecamera van 5 megapixel krijgen foto’s net even wat meer gelaagdheid. Je unlockt het toestel door de vingerafdrukscanner op het scherm en het toestel is voorzien van de beveiligingssoftware Samsung Knox.

Game Booster-modus

Galaxy A31 heeft een Octa-core processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. Die laatste is uitbreidbaar naar maximaal 512GB. Er is een Game Booster-modus toegevoegd, waardoor het toestel met behulp van kunstmatige intelligentie zorgt dat je toestel meer focust op de temperatuur en het geheugen, in combinatie met de batterij.

Samsung Galaxy A31 is verkrijgbaar in de kleuren Prism Crush Black en Prism Crush Blue. Vanaf juli kun je hem in Nederland verwachten voor een adviesprijs van 299 euro.