Apple heeft tijdens WWDC20 aangekondigd dat stemassistent Siri even anders werkt dan je nu gewend bent. Dit is wat er verandert. De persoonlijke assistent zal niet meer het complete scherm in beslag nemen wanneer je haar oproept, net zoals dat het geval is bij de Google Assistent.

Nieuw uiterlijk voor Siri op iOS 14

Wanneer je straks iOS 14 downloadt, dan krijg je ook toegang tot een nieuw design voor stemassistent Siri. Ze zal namelijk in beeld gebracht worden middels een nieuw icoon, onderaan het scherm. De cirkel vormt dan de bovenste laag van de user interface, waardoor je er goed bij kunt. Ook kan ze widgets presenteren wanneer je daar behoefte aan hebt. Ook kan ze gebruikt worden in een compacte modus, audioberichten versturen en beter teksten vertalen. Die vertalen werken met de nieuwe app van Apple; de vertaling gebeurt offline.

De nieuwe app voor het vertalen van teksten lijkt een goede concurrent te worden van de Vertaalapplicatie die Google onlangs een update gaf en werkt ook in de landschapsmodus op de iPhone. Siri werkt overigens ook anders op iPadOS 14. Je zoekresultaten worden onderin beeld weergeven, aan de rechterkant, in een compacte modus. Ook hier is het zo dat de stemassistent bovenop de normale interface geplaatst wordt, waardoor ze dus altijd goed bereikbaar is.