Technologiebeurs Computex 2020 ook officieel geannuleerd

De technologiebeurs Computex 2020 is afgelopen weekend ook officieel geannuleerd. De volgende editie vindt in juni 2021 plaats. Aanvankelijk werd de beurs uitgesteld naar september van dit jaar, maar ook die plannen zijn nu volledig van de baan. En ja, ook dit heeft te maken met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Computex 2020 geannuleerd

De beurs was eerst verplaatst naar september 2020, maar nu heeft de organisatie achter Computex 2020 bekendgemaakt dat de technologiebeurs in z’n geheel niet doorgaat in 2020. Dit heeft alles te maken met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is de bedoeling dat er volgend jaar wel een beurs georganiseerd wordt: die moet dan geheugen worden van 1 tot en met 5 juni 2021. Het is geen vreemd nieuws, nadat eerder beurzen als MWC, verschillende Microsoft-events en verscheidende gamebeurs geannuleerd werden.

Omdat er nog steeds strenge regels gelden als het om vliegen en grote bijeenkomsten gaat, zag de organisatie de bui al hangen. Veel deelnemers van de beurs hadden aangegeven niet aanwezig te zijn dit jaar, waardoor het dus ook weinig zin heeft alles door te laten gaan. De beurs wordt gehouden Taiwan, het land dat middels een snelle en strenge aanpak ervoor gezorgd dat er nu minder dan 500 coronapatiënten zijn. Het heeft dan ook geen zin om allerlei problemen op de hals te halen wanneer het land zo goed presteert in het licht van deze crisis.