Alcatel 3X 2020 en Alcatel 1SE 2020 met meer geheugen gepresenteerd

Alcatel heeft woensdag twee nieuwe smartphones gepresenteerd die binnen de budgetcategorie vallen: de Alcatel 3X en Alcatal 1SE. De smartphones kunnen vanaf vandaag vooruitbesteld worden en zijn beschikbaar vanaf 31 juli 2020

De Alcatel 3X en 1SE

Aan de achterkant is de Alcatel 3X uitgerust met vier camera’s. De AI-hoofdcamera heeft een resolutie van 16 megapixels. De camerasensor met pixels van 1,12 micron laat 3X-gebruikers ook in het donker mooie foto’s maken, zo luidt de belofte. Naast de hoofdcamera zijn er ook een 2 megapixelmacrolens voor close-ups, een 2 megapixelcamera met dieptesensor en een 5 megapixelgroothoeklens om landschappen op de foto te zetten of het interieur groter te doen lijken. Naast de camera’s aan de achterkant zorgt de 8 megapixellens2 aan de voorkant voor levendige foto’s met een hoge resolutie.

De camera herkent de scène en stelt de camera-instellingen daar automatisch op in, zodat de beeldkwaliteit optimaal is. De telefoon herkent 22 verschillende scènes: van eten en vuurwerk tot sneeuw en zonsopkomst/ondergang.

Met een scherm van 6,52-inch 20:9 HD+ Vast Display en een V-notch heeft de 3X een screen-to-body-ratio van 89 procent voor een wijde blik. De mineraalglans van het toestel in combinatie met het afgeronde 2,5D-glas geven het toestel een minimalistische look en een prettige grip.

De accu van de Alcatel 3X beschikt over een capaciteit van 5.000 mAh. De smartphone beschikt bovendien over OTG Reverse Charging, zodat je andere apparaten kunt opladen vanaf je 3X. De 3X heeft een octacore-processor en minimaal opslaggeheugen van 64 GB en 4 GB aan werkgeheugen. Daarmee kun je HD-content streamen, gamen en andere taken uitvoeren.

Prijs en beschikbaarheid

Zowel de Alcatel 3X (2020) als de Alcatel 1SE (2020) 64GB kunnen vanaf vandaag vooruitbesteld worden en zijn beschikbaar vanaf 31 juli 2020. De Alcatel 1SE (2020) met 64 GB is verkrijgbaar voor 139,99 euro. De 3X (2020) met 64 GB kost 159,99 euro en met 128 GB heeft een adviesprijs van 189,99 euro.

Wie een van deze toestellen vóór 31 juli 2020 vooruitbestelt, ontvangt een gratis TCL Bluetooth Headset ter waarde van 39,99 euro. De Slate Blue Wireless on-ear Headphones bij de Alcatel 3X (2020) 64 of 128 GB of de Phantom Black Wireless Earbud headphones bij de Alcatel 1SE (2020) 64 GB.