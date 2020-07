Android 11: bèta 2 beschikbaar, mogelijk releasedatum bekend

Google heeft dinsdagavond officieel de tweede bèta van Android 11 vrijgegeven voor publieke testers. De update draait om stabiliteit. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van het bedrijf mogelijk z’n mond voorbij gepraat, want het ziet ernaar uit dat we nu de releasedatum van het besturingssysteem kennen.

Meer over Android 11

Google laat weten dat de tweede bèta-update een nieuw niveau aan platformstabiliteit behaald heeft. Voor app-ontwikkelaars betekent dit dat er tussen nu en de uiteindelijke release (daar later meer over) weinig tot niets verandert. De zoekmachinegigant heeft ook geen nieuwe functies aangekondigd voor de nieuwste bètaversie. Nu het platform stabiel is, kunnen developers hun apps gereedmaken voor het besturingssysteem. Volgende maand verschijnt er nog een bèta voor het nieuwe Android, wanneer in augustus is nog niet duidelijk.

Mocht je een moderne Pixel-smartphone hebben, dan kun je je hier aanmelden voor de bèta. En anders kun je hier de downloadbestanden vinden. Dit is niet het enige nieuws omtrent het besturingssysteem. Tijdens een evenement dat in het teken van smarthome staat, heeft Google namelijk mogelijk per ongeluk de releasedatum van Android 11 vrijgegeven. Die datum staat nu op 8 september 2020. Die datum komt overeen met wat Google vorig jaar deed. Het ziet er dus naar uit dat we nu al weten wanneer de final release arriveert.