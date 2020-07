‘Apple Arcade op de schop: Apple annuleert contracten met gamemakers’

Apple heeft naar verluidt contracten met gamemakers ontbonden, omdat het bedrijf een andere visie heeft voor het abonnement Apple Arcade. Apple wil namelijk spellen die spelers motiveren om terug te komen naar de dienst. De games in kwestie moeten een hoog niveau aan “engagement” hebben.

Apple Arcade gaat veranderen

Dat schrijft Bloomberg. Een voorbeeld van een game waar Apple dan aan denkt is een spel genaamd Grindstone, van Capybara Games. Dat is een charmante puzzelgame (zie trailer hieronder). Apple heeft voor nu de getroffen ontwikkelaars betaald voor het behalen van doelstellingen en heeft gemeld dat ze in de toekomst kunnen samenwerken wanneer aan nieuwe eisen voldaan kunnen worden. Desondanks zorgt dit wel voor problemen bij ontwikkelaars, die hadden gerekend op het geld van Apple — dat ze nu dus helemaal mislopen.

Die ontwikkelaars zijn vrij hun games op andere platformen uit te brengen, maar in veel gevallen levert dat niet genoeg op. Developers die met Google werken aan Play Pass krijgen vaak minder betaald dan wanneer ze games uitbrengen op Apple Arcade. De reden achter de verschuiving heeft te maken met het idee dat Apple abonnees wil behouden. Als de games niet interessant genoeg zijn, dan verliest het bedrijf klanten die maandelijks betalen. En de tot nu toe uitgebrachte games hebben het dus niet allemaal in zich gamers geïnteresseerd te houden.