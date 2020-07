‘Design Galaxy Note 20 per ongeluk gelekt door Samsung’

Samsung heeft waarschijnlijk per ongeluk al beelden vrijgegeven van de onaangekondigde Samsung Galaxy Note 20-smartphone. Het grote toestel wordt naar verluidt in augustus van dit jaar aangekondigd en zal in twee varianten op de markt komen.

Is dit de Galaxy Note 20?

Gisteren verschenen er ineens productfoto’s van een onaangekondigde Galaxy Note-telefoon op de productpagina’s van de Galaxy Note 8 van Rusland, Oekraïne en China. Inmiddels zijn de pagina’s offline gehaald, waardoor de afbeeldingen daar dus ook niet meer te zien zijn. Volgens bekende informatielekkers zagen we op die foto’s de Samsung Galaxy Note 20 en dan de Ultra-versie van de aankomende smartphone. De verwachting is dat het Zuid-Koreaanse bedrijf twee toestellen binnen de nieuwe serie aankondigt, ergens in augustus.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

Zoals het er nu naar uitziet krijgt de Samsung Galaxy Note 20 een telelens, net zoals de Samsung Galaxy S20 Ultra. Helaas weten we op moment van schrijven nog helemaal niets over de grote smartphonelijn van het bedrijf. Informatie die eerder gelekt is schetst wel het beeld van twee smartphones: een met een scherm van 6,7 en een met een scherm van 6,9 inch. Ook moeten er natuurlijk upgrades doorgevoerd worden onder de motorkap en mogen we logischerwijs aannemen dat er meer werkgeheugen is en er een betere processor aanwezig is.