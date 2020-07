Google Stadia-controller draadloos op Android te gebruiken

Vanaf nu is het mogelijk de Google Stadia-controller draadloos op een Android-apparaat te gebruiken. Je hoeft de app niet te updaten. Google ziet gamen op je smartphone als een belangrijk onderdeel van de Stadia-ervaring en dat laat het bedrijf nu zien met deze zet.

Google Stadia-controller werkt draadloos op Android

Voorheen was het echter zo dat je die controller via een usb-c-kabel aan je telefoon moest koppelen om te kunnen spelen. Dat hoeft nu niet meer. Wanneer je de Google Stadia-controller thuis hebt liggen, dan kun je hem nu via wifi met je Android-smartphone gebruiken. De methode is dus gelijk aan de manier waarop je de koppeling verricht wanneer je op via een Chromecast of op een computer gamet. Het lijkt om een server-side update te gaan, omdat Google deze week geen update uitgebracht heeft. De laatste update was vorige week.

Je doet er goed aan te controleren of je die update hebt: het gaat dan om versie 2.23 van de Google Stadia-app. Wellicht is dit ook alvast voorbereiding voor de Android TV-app die eraan zit te komen. Het zou fijn zijn dat je Stadia dan ook gewoon draadloos kunt gebruiken en de controller niet aan de tv of mediaspeler hoeft te koppelen. Om de Stadia-controller te kunnen gebruiken, moet je er wel voor zorgen dat in dit geval je smartphone en de controller op hetzelfde wifinetwerk zitten. Onderweg draadloos gamen zit er dus niet helemaal in.