Google Stadia test verbinding over 4g en 5g, naast wifi-optie

Google heeft aangekondigd dat er nu een nieuwe functie voor Google Stadia getest wordt: games streamen over het 4g- of 5g-netwerk. De optie is nu beschikbaar als Experiment. Je activeer hem door op je profielfoto te tappen, naar Experimenten te gaan en daar de schuifregelaar te verzetten.

Experimentele opties voor Google Stadia

Wanneer je de optie activeert en je hebt een smartphone waarmee je Google Stadia-games kunt spelen, dan hoef je voortaan dus niet per se een wifinetwerk op te zoeken voordat je kunt beginnen. Dan kun je gewoon gebruikmaken van je databundel. Let wel: je datagebruik kan oplopen tot 2,7 GB per uur. Verder heeft de zoekmachinegigant bekendgemaakt welke gratis games Stadia Pro-eigenaars mogen verwachten voor de maand augustus. Je krijgt in totaal toegang tot vijf games, waarvan het gros vanaf 1 augustus verkrijgbaar is.

Het gaat om de titels Strange Brigade, Kona, Metro 2033 Redux en Just Shapes and Beats. De eerste twee titels zijn nieuwe toevoegingen voor de gamestreamingdienst. Mocht je geen Pro hebben: de spellen zijn ook los te koop. Verder is het goed om te weten dat Rock of Ages III vanaf 14 augustus gratis te downloaden is voor Stadia Pro-abonnees en dat Zombie Army 4: Dead War tot 1 augustus gratis te claimen is op Google Stadia. Daarna niet meer. Onlangs was de titel Orcs Must Die! 3 ook gratis binnen te hengelen.