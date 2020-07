Instapmodel Kobo Nia is een betaalbare en lichte e-reader

Kobo heeft woensdag een nieuw instapmodel e-reader aangekondigd: de Kobo Nia. Dit is een compact en betaalbaar apparaat. Nia is vanaf 21 juli 2020 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99,99 euro. Bij diverse retailers zijn vanaf vandaag pre-orders mogelijk.

Dit is de Kobo Nia

De Kobo Nia is echt een instapmodel. Lezen wordt zodoende op een budgetvriendelijke manier toegankelijk gemaakt. De Nia bevat ComfortLight-verlichting om ‘s avonds te lezen, 8 GB aan opslagruimte, dat ruimte biedt tot zesduizend boeken, en een 6-inch Carta E Ink-scherm dat niet reflecteert in het zonlicht. De nieuwste e-reader is verkrijgbaar in het zwart. De bijpassende sleepcover is beschikbaar in drie kleuren: zwart, aqua en lemon. Het scherm heeft een resolutie van 1024 bij 758 pixels en dat levert 212 pixels per inch op.

Het compacte apparaat heeft een strak, modern design met afmetingen van 112,4 mm in de breedte, 159,3 mm in de lengte, en een rand van 9,2 mm. Slechts 172 gram wegend is de Kobo Nia daarnaast een van de lichtste apparaten van Kobo. De accu heeft een vermogen van 1000 mAh. Met het Kobo Plus-abonnement van Kobo en bol.com kun je onbeperkt lezen en luisteren voor een vast bedrag per maand (12,99 euro voor Lezen en Luisteren; 9,99 euro voor Lezen of Luisteren).

De catalogus van Kobo Plus biedt, met ruim 600.000 e-books en meer dan 30.000 luisterboeken, inclusief internationale bestsellers, Nederlandse auteurs en Kobo Originals, voor ieder wat wils. E-books kunnen gemakkelijk gedownload en gelezen worden via Kobo e-readers en de leesapps en shops van Kobo en bol.com. Luisteren kan via de app voor smartphone en tablet. Je kunt je leeservaring uitbreiden met de gratis Kobo-app voor je smartphone of tablet, zodat je je bibliotheek altijd bij je hebt, ook wanneer je de e-reader niet bij de hand hebt. De e-reader onthoudt de pagina waar je bent gebleven zodat je op elk willekeurig apparaat meteen weer verder kan lezen.