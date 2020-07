Apple heeft officieel bevestigd dat de nieuwste iPhones voor 2020 later verschijnen dan normaal. Normaliter gebeurt dit in september. Dat heeft CFO Luca Maestri bekendgemaakt tijdens de bespreken van de kwartaalcijfers. De verwachting is dat de modellen enkele weken laten arriveren.

iPhones verschijnen later dan normaal

De reden: er zijn problemen met de bevoorrading. Hoe dat komt heeft de CFO niet duidelijk gemaakt, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het niet met het coronavirus te maken heeft. De geruchten over het uitstellen van de lancering van de iPhones van 2020 circuleren al maanden. Zo schreef The Wall Street Journal eerder dit jaar al dat de massaproductie van de iPhone 12-modellen met ongeveer een maand uitgesteld waren. Bovendien liet Qualcomm, een belangrijke leverancier, eerder deze maand ook al zoiets doorschemeren.

Normaliter is het zo dat Apple de nieuwste iPhones vroeg in september aankondigt, zodat mensen die voor het einde van de maand kunnen kopen. Het is niet duidelijk wanneer de iPhone 12-lijn nu dus te koop is, maar mogelijk kan een event begin september wel doorgaan. Dat is nu dus even afwachten; al zou het ons niet verbazen wanneer ook dat event uitgesteld is. Dit is overigens niet de eerste keer dat de lancering van een iPhone uitgesteld is. De iPhone X werd in september 2017 aangekondigd, maar was pas twee maanden later verkrijgbaar.