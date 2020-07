Nieuw leesvoer met FWD Magazine #80

Het nieuwe FWD Magazine pakt uit met twee grote dossiers en een uitgebreide blik achter de schermen-reportage in de tv-fabriek van TCL.

FWD Magazine #80 nu te koop

De gebruikelijke mix van nieuws, dieptereviews en achtergronden ontbreekt uiteraard ook niet. Kortom, dit nummer is perfecte leesvoer aan de rand van het zwembad (mocht je op vakantie gaan) of in de strandstoel in de tuin (als je kiest voor een staycation). De grote primeur in dit nummer: de tests van de NAD M33 en de Monitor Audio Bronze 100. Haast je dus naar de winkel om de nieuwe FWD Magazine op te pikken – of neem een abonnement en krijg het vanaf september in de bus aangeleverd!

Sta je op punt om overstag te gaan voor een nieuwe OLED-tv of zoek je een betere soundbar om je televisieavond heel wat spannender te maken? Check dan eerst ons uitgebreid OLED tv-dossier waarin de drie nieuwste modellen van LG, Philips en Sony tegenover elkaar worden geplaatst. Beter tv-geluid? In ons 22-pagina tellend soundbardossier ontdek je welke van vijf nieuwe soundbars de beste is voor jou. Snap je helemaal niets van eARC? In een uitgebreide achtergrond leggen we je er alles over uit.

Wie zijn woning wil verheffen tot smarthome vindt in elk nummer van FWD Magazine tests van de laatste en relevantste slimme apparaten. Ze claimen het comfort verhogen en het leven makkelijker te maken. Wat blijkt uit de tests door onze experts? Soms lukt dat, soms weer niet. Vooraf reviews lezen is dus écht een goed idee. In FWD #80 bekijken we de Google Nest WiFi (een WiFi-multiroomoplossing met ingebouwde Google Assistant), de Duux Whisper Smart Flex en de Ring Doorbell 3. In voorbije nummers onderzochten we ook volledige smarthomeplatforms; in dit nummer is het de beurt aan Marmitek Smart ME. Het is opnieuw een intrigerend platform met onderdelen die helemaal niet veel kosten.

Liefhebbers van spitstechnologie op vlak van audio zullen de uitgebreide test van de NAD M33 niet willen missen. Of moeten we zeggen: Masters M33 BluOS Streaming DAC-versterker? Deze alleskunner kan niet alleen veel, maar is ook de eerste versterker gebouwd rond de PuriFi EigenTakt-technologie die een enorme stap op vlak van klasse D betekent. Ben je meer in de markt voor een hifi-oplossing die interieurvriendelijk is? Het is zeker een beschrijving die past bij de Bang & Olufsen Beosound Balance, maar ook bij de compacte 15 Series-toestellen van het Zweedse Primare. Het zijn hun slanke apparaten die de cover van dit nummer sieren!

Wil je ook geen enkel FWD-nummer missen? Neem dan een abonnement en ontvang als eerste de nieuwste editie op je deurmat. Zo ben je zeker dat je nooit een nummer mist en ontspannen de belangrijkste artikelen kunt lezen waar en wanneer jij dat wil. FWD Magazine verschijnt zes keer per jaar en tegen het jaareinde publiceren we het grote Jaarboek – allemaal inbegrepen in het abonnement!