Oppo presenteert 125W snellader en drie andere, nieuwe laders

Oppo introduceert nieuwe snellaadtechnologieën. De nieuwe reeks snelladers bestaan uit in totaal vier nieuwe producten: een 125W snellader, een draadloze 65W AirVOOC-lader, een kleine draagbare 50W mini SuperVOOC snellader en een 110W mini snellader.

125W-oplader van Oppo

OPPO’s 125W snellaadtechnologie kan een 4000 mAh batterij in twintig minuten volledig opladen op de hoogste snelheid en laadt in vijf minuten op tot 41%. De 125W Flash Charge is daarmee nu de snelste lader. Tegelijkertijd is het compatibel met eerdere SuperVOOC- en VOOC-snellaadproducten en ondersteunt het ook reguliere protocollen, waaronder 65W PD en 125W PPS.

OPPO heeft de 125W snellader voorzien van een upgrade qua hardwaredesign, in lijn met SuperVOOC’s technische design. De snellader ondersteunt een oplaadschema tot 20V 6.25A en heeft aanzienlijk verbeterde vermogensdichtheidseigenschappen om de oplaadtijd te verminderen, zonder de oplader groter te maken. Qua batterij is de 125W snellader uitgerust met dubbele 6C-cellen en allerlei technieken om de laadefficiëntie te verbeteren.

De technologie achter de 125W snellader versterkt de veiligheidsfuncties van het systeem door middel van tien extra temperatuursensoren. Deze sensoren bewaken de laadstatus en garanderen maximale veiligheid tijdens het opladen. Verder maakt het platform gebruik van beveiligingsmaatregelen in het geval van een overspannen zekering, type-c-naar-type-c-kabel en een 128-bits coderingsalgoritme om de veiligheid te waarborgen.

De draadloze 65W AirVOOC-snellader

Met de draadloze 65W AirVOOC snellader kun je je apparaten zonder laadkabels in rap tempo opladen. De draadloze AirVOOC maakt gebruik van een zelfontwikkelde geïsoleerde laadpomptechnologie en een parallel ontwerp met dubbele spoel om de draadloze laadefficiëntie verder te verhogen.

De draadloze 65W AirVOOC snellader kan een 4000 mAh batterij in dertig minuten volledig opladen. De technologie bezit vijfvoudige veiligheidsmaatregelen en een detecteerfunctie voor vreemde voorwerpen. Tevens is de draadloze snellader compatibel met de Qi-standaard.

OPPO toont daarnaast een concept van de lader voor de draadloze 65W AirVOOC snellader. Deze oplader is voorzien van glas, bewerkt door middel van Rapid Prototyping Technology. Dit is de eerste toepassing van dit type technologie op de consumentenelektronicamarkt.

De onderkant van de oplader is uitgerust met een halfgeleiderkoeler om de warmte die in- en uitstroomt te reguleren, zodat het toestel niet heet wordt tijdens het opladen. Hiermee wordt de temperatuur van de achterkant van de telefoon meer dan 2°C lager gehouden dan wanneer een ventilator de temperatuur verkoelt.

Kleine opladers

OPPO lanceert vandaag ook de kleinste en dunste 50W mini SuperVOOC-lader en een innovatieve 110W mini snellader met een uniek twee-laags ontwerp. OPPO’s 50W mini SuperVOOC-snellader is ontwikkeld door middel van multi-radiale curve-verwerking tot het formaat van een visitekaarthouder; de case heeft een dikte van slechts 1,05 cm. Dankzij het ontwerp kun je hem gemakkelijk in je zakken. De 50W mini SuperVOOC-lader is compatibel met VOOC-protocollen, ondersteunt reguliere protocollen zoals 27W PD en 50W PPS en kan verschillende apparaten opladen, waaronder mobiele telefoons en laptops.

De 110W mini-snellader gaat nog een stapje verder. Naast het gebruik van het dual-level ontwerp, is de 110W mini snellader ontwikkeld op basis van de combinatie van laminaat en compacte structuren waardoor de afmetingen zijn geminimaliseerd tot slechts 35,76 cm³ – vergelijkbaar met de afmetingen van een reguliere 18W oplader.