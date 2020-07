Review: Sony Xperia 1 II – strak toestel met fantastische camera

De Sony Xperia 1 II (spreek uit als Mark II) is de nieuwste high-end smartphone van het Japanse bedrijf, die nadruk op de camera’s legt. Blijft er daardoor wel een goede smartphone-ervaring over? We bekijken het in onze uitgebreide recensie. Het toestel heeft een adviesprijs van 1199 euro.

Het is geen geheim dat de smartphones van Sony om succes smeken. Hoewel de telefoons vaak strak ogen, schone software hebben en zijn voorzien van mooie oled-schermen, lukt het Sony maar niet om mensen aan zich te verbinden. Waar dat aan ligt? Dat kunnen verschillende dingen zijn. Het bedrijf heeft eerder erkend dat de lange ontwikkelperiode van nieuwe smartphones hier ten grondslag aan ligt. En het feit dat Sony niet snel genoeg kan meedoen met moderne trends helpt natuurlijk ook niet. Maar is dat laatste wel een vereiste?

Eigen plan trekken

Je kunt als fabrikant natuurlijk ook gewoon je eigen plan trekken. En het lijkt erop dat Sony dat eindelijk doet met de Sony Xperia 1 II. In de basis is het een moderne smartphone zoals je hem mag verwachten. Onder de motorkap komen we een razendsnelle Qualcomm Snapdragon 865-processor tegen, vergezeld door 8 GB aan werkgeheugen en maar liefst 256 GB aan interne opslagruimte. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je ook een micro-sd-kaart in de gedeelde sim-kaartsleuf stoppen. Verder zitten er voorop twee stereospeakers.

Het fantastische oled-scherm heeft een formaat van 6,5 inch en beschikt over een resolutie van 1644 bij 3840 pixels. Dat afwijkende aantal pixels komt doordat het toestel smal en hoog vormgegeven is. Die specificaties leveren een pixeldichtheid op van 643 pixels per inch, wat van zeer hoog niveau is. Dit betekent dat details goed zichtbaar zijn. Er is ondersteuning voor HDR-content en er is een verversingssnelheid van 90 Hz. Dat is misschien niet net zo hoog als op de recente OnePlus-smartphones, maar het is wel bijzonder fijn om te zien.

Een onderdeel dat Sony-telefoons vaak plaagt, is bijvoorbeeld de accu. In het vorige model zat er een met een vermogen van 3300 mAh, maar dit keer zit er een in van 4000 mAh. Dat is een flinke vooruitgang en eentje die ervoor zorgt dat je zeker weet dat je de dag doorkomt. En, afhankelijk van gebruik, misschien wel langer. Android is en blijft energiezuinige software. En met Android 10 aan boord is dat niet anders. Sony levert ook een nagenoeg onaangepaste versie van Android aan, met hier en daar extra apps en aanpassingen.

We moeten het hebben over de zijsensor

Zo is er bijvoorbeeld de zijsensor. Als je daarop tapt, krijg je toegang tot veelgebruikte apps. Echter, in de praktijk werkt die sensor gewoon niet goed. Je kunt tikken en tappen wat je wil, maar die apps komen niet in beeld. Een andere toevoeging is de mogelijkheid het scherm te verkleinen voor bediening met één hand. Heel de interface wordt dat compact weergeven, zodat je overal bij kunt met alleen je duim. Zo’n groot scherm is heerlijk voor de content (lezen, gamen, film kijken), maar voor de bediening kan het soms nog onhandig zijn.

Een opvallend element aan de Sony Xperia 1 II is de vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Sony Xperia 1 II is één van de meest strakke en zakelijk vormgegeven smartphones die we ooit gezien hebben, dus snappen we dat Sony op zoek is naar nette oplossingen voor onderdelen die gebruikers verwachten op hun smartphone. En hoewel de plek in principe prima is (als je je smartphone vasthoudt met rechts, valt je duim er perfect op), merken we toch dat de scanner niet altijd accuraat is. Soms moet je je duim een paar keer opnieuw positioneren.

Het belangrijkste: de camera

Het belangrijkste onderdeel van de Sony Xperia 1 II-ervaring is zonder meer de cameramodule achterop. Dat uitstekende element heeft vier sensoren aan boord. Er zijn drie lenzen die beschikken over twaalf megapixel: een telelens, groothoeklens en ultragroothoeklens. De telelens heeft optische beeldstabilisatie en drie keer optische zoom. De vierde sensor is een time of flight-variant, waarmee je diepte kunt meten. Die sensor beschikt over 0,3 megapixel en wordt gebruikt voor augmented reality en bijvoorbeeld het bokeh-effect.

De specs van zo’n cameramodule vertellen natuurlijk maar een klein deel van het verhaal. Het belangrijkste is: wat kun je ermee? Dit is hét onderdeel waar Sony kan laten zien wat het in huis heeft — waar het dus zijn eigen plan kan trekken. Het team achter de smartphones werkte hiervoor samen met het team achter de spiegelloze camera’s van Sony, voornamelijk de A9-serie. Het voornaamste thema is snelheid en daar is de camera voor geoptimaliseerd. Daarom zien we bijvoorbeeld dat er een 12 en geen 100+ megapixelhoofdcamera is.

Verschillende apps

Dit keer krijgen we toegang tot maar liefst drie verschillende apps voor de uitgebreide en snelle cameramodule. Net zoals op het voorgaande model krijg je de gewone Camera- en de Cinema Pro-app. De laatstgenoemde app is bedoeld voor video, hoewel je natuurlijk ook video’s schiet met de reguliere app. Dit keer krijg je ook de Photo Pro-app als tegenhanger van Cinema Pro. Die applicatie moet de betere onderdelen van de spiegelloze camera’s naar de smartphone brengen. Het is een uitgebreide app voor het maken van foto’s, dus.

Daar waar normale camera-apps een manuele modus aanbieden, doet de camera-app op de Sony Xperia 1 II dat niet. Daarvoor heb je dus de Photo Pro. Mocht je bekend zijn met de Sony-camera’s, dan voel je je meteen thuis. Hoewel de interface misschien een beetje rommelig aanvoelt, zijn er wel meer dan genoeg opties om goede foto’s te kunnen maken. Een nadeel is dat er geen digitale knop voor het maken van foto’s. Je doet dat met de fysieke knoppen bovenop, maar dan heb je kans dat je je toestel beweegt tijdens het fotograferen.

Kwaliteit van de foto’s

Daar kunnen we kort over zijn: wow. Dit is waarschijnlijk de beste fotokwaliteit die we op een smartphone zijn tegengekomen tot nu toe. Het toestel legt details razendsnel en heel fijn vast. De kleuren zijn ook mooi gebalanceerd. Nergens hebben we het idee dat kleuren verzadigd of juist bleek zijn. Dat heb je natuurlijk deels zelf in de hand wanneer je de uitgebreide Photo Pro-app gebruikt. Maar mocht je snel kiekjes willen schieten met de standaardcamera-app, dan heb je niets te klagen. Het fotografieteam heeft hier puik werk afgeleverd.

Foto’s gemaakt in normaal daglicht laten je soms sprakeloos achter. Dat gevoel krijg je al wanneer je ze terugkijkt op je smartphonescherm, maar ook wanneer je ze op een beeldscherm ziet. De kwaliteit is ongeëvenaard. De kleuren komen ontzettend goed uit de verf, het beeld is scherp, helder en nergens kunstmatig verwerkt, het dynamische bereik is vrij breed en alles komt gewoon heel mooi samen op beeld. Je kunt ontzettend veel zelf fiksen met de camera-apps, maar de standaardinstellingen doen hun werk ook fantastisch.

De kwaliteit gaat niet achteruit wanneer je gebruikmaakt van de groothoeklenzen. Ook de avondmodus stelt niet teleur. Het duurt wel wat langer om foto’s te maken, maar de kwaliteit is gewoon prima. Helaas wordt die modus niet automatisch geactiveerd, waardoor je hem dus weinig gebruikt wanneer je hem vergeet te activeren. De selfiecamera voorop schiet ook heel snel mooie plaatjes die helder, scherp en kleurrijk zijn. Het oogt totaal niet onnatuurlijk en dat geldt voor de algemene camera-ervaring. Wat ons betreft ontzettend belangrijk.

Als we kijken naar de videokwaliteit, dan kunnen we niet anders doen dan dezelfde conclusie trekken. Video’s geschoten in 4k (pas op: je toestel kan wel héél warm worden) ogen ontzettend scherp en kleurrijk. Bovendien vangt het toestel ook zo een hoop details op. Helaas is het niet altijd prettig de video’s terug te bekijken op de Sony Xperia 1 II. En dat heeft te maken met de kleine speakers. Die zijn te klein en hebben gewoonweg te weinig ruimte voor een fijn geluid. Voor simpele YouTube-video’s of audioberichten is het echter geen probleem.

Sony Xperia 1 II – conclusie

We winden er geen doekjes om. De Sony Xperia 1 II is een strak, zakelijk toestel met een fantastische camera. De ervaring van de verschillende camera-apps laten misschien nog wat te wensen over, maar dat staat gelukkig niet al te veel in de weg van het maken van oogstrelende foto’s. Verder is de software heel fijn, maar zijn er kleine dingen die irriteren of niet goed werken. We beseffen ons dat het grote scherm niet voor iedereen weggelegd is, maar het staat onomstotelijk vast dat je hierop fijn kunt multitasken en films kijkt.

Het grootste nadeel van de Sony Xperia 1 II is niet zozeer dat de telefoon verder niet zo spannend is. De stock Android-ervaring biedt weinig redenen aan om te kiezen voor Sony, tenzij stock Android natuurlijk precies is wat je wil (voor ons een groot pluspunt). Wat de telefoon voornamelijk tegenwerkt is de hoge prijs van bijna 1200 euro. Ondanks de gigantisch goede camerakwaliteit, zijn er net even te veel kleine irritaties om de aankoop voor dat bedrag te rechtvaardigen. Maar dat dit de beste cameratelefoon is, staat onomstotelijk vast.