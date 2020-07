‘Samsung Galaxy Note 20 Ultra ondersteunt xCloud-gamestreamingdienst’

Naar verluidt presenteert Samsung onder meer de Samsung Galaxy Note 20 Ultra tijdens een evenement op 5 augustus aanstaande. En als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan krijgt het toestel ondersteuning voor gamestreamingdienst Project xCloud, van Microsoft.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra met xCloud-support – gerucht

Dat schrijft WinFuture. Het gaat in het bijzonder om de Samsung Galaxy Note 20 Ultra met 5g-ondersteuning, die in samenwerking met Microsoft ontwikkeld wordt. Dit resulteert dus mogelijk in een high-end smartphone die ondersteuning aanbiedt voor gamestreamingdienst xCloud, waarmee je overal je Xbox-spellen moet kunnen spelen. Aangezien xCloud straks opgaat in Game Pass (het gameabonnement van Microsoft) krijgen toekomstige eigenaars dus meteen toegang tot een grote catalogus aan verscheidene videogames.

WinFuture omschrijft de Samsung Galaxy Note 20 Ultra als een “draagbare gameconsole”. Mocht dit gerucht kloppen, dan komt het niet uit de lucht vallen. Afgelopen augustus kwam Microsoft-ceo Satya Nadella al op het podium bij Samsung, om bekend te maken dat beide bedrijven nauw gaan samenwerken. Daardoor kom je de laatste maanden veel Microsoft-apps tegen op je Samsung-smartphone. We hoeven nog maar een paar weken te wachten om dit nieuws bevestigd te zien worden — maar tot die tijd is het helaas nog een gerucht.