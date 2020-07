Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan presenteert Samsung binnenkort de Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7+. Dit moeten twee high-end tablets met Android worden. De fabrikant heeft nog niets aangekondigd, maar er liggen al wel specificaties op straat.

Specs Samsung Galaxy Tab S7-modellen gelekt – gerucht

De specs en bijbehorende afbeeldingen zijn afkomstig van WinFuture. Tussen de Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ zit in elk geval een groot verschil als we kijken naar het scherm. Het reguliere model krijgt naar verluidt een 11 inch lcd-paneel, met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. De verversingssnelheid bedraagt 120 Hz, maar de vraagt is of mensen bereid zijn het oled-scherm op te geven. Daarnaast moet er een capacitieve vingerafdrukscanner aanwezig zijn. Op dit model tref je dus waarschijnlijk geen scanner aan onder het scherm.

Ter vergelijking: de Samsung Galaxy Tab S7+ krijgt mogelijk een 12,4 inch oled-scherm, met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels. Ook dit paneel heeft een verversingssnelheid van 120 Hz. Verder zit er nog verschil in batterij (7040 versus 10.090 mAh), maar moeten de overige interne onderdelen overeenkomen. Onder de motorkap zit een Snapdragon 865+-processor, 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte. Verder is er een micro-sd-kaartsleuf, zijn er dertien en vijf megapixelcamera’s en is er een acht megapixel selfiecam.

Ook zien we dat er vier speakers aanwezig zijn en dat de tablets straks in drie kleuren te koop zijn, namelijk zwart, brons en zilver. Samsung is tevens voornemens een S Pen mee te leveren. Het is nog niet duidelijk hoe duur de Samsung Galaxy Tab S7 en S7+ gaan zijn, maar waarschijnlijk worden ze tijdens het evenement op 5 augustus aanstaande aangekondigd (zo niet eerder). Samsung heeft hier vooralsnog niets over bekendgemaakt. Voor meer afbeeldingen van de tablets raden we je aan een bezoekje te brengen aan WinFuture.