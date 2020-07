Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Xiaomi Redmi 9 vanaf nu te koop is in de Benelux, voor een adviesprijs van 149 euro per toestel. Het apparaat beschikt over een full hd-scherm van 6,53 inch. In dat scherm zit aan de bovenkant een kleine inkeping waar de frontcamera in gehuisvest zit.

Dit is de Xiaomi Redmi 9

Dat scherm heeft een maximale helderheid van 400 nit en wordt beschermd door Gorilla Glass 3. Achterop treffen we vier camera’s aan. Eentje van dertien megapixel (groothoekcamera), van acht megapixel (ultragroothoekcamera), vijf megapixel (macrocamera) en twee megapixel (dieptecamera). Voorop zit een selfiecamera van acht megapixel. Onder de motorkap zit een Mediatek Helio G80-processor, die beschikt over acht kernen, met een maximale kloksnelheid van 2 GHz. Het toestel weegt 198 gram, aldus de fabrikant.

De Xiaomi Redmi 9 is verder uitgerust met een vingerafdrukscanner en gezichtsontgrendeling. De accu beschikt over een vermogen van 5020 mAh, die middels een 18w-oplader snel opgeladen kan worden. In de doos zit echter een 10w-oplader. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.0, nfc en wifi. Ook is er een infraroodsensor aanwezig. Qua software mag je Android 10 verwachten, met daaroverheen de EMUI 11-software. Het toestel is verkrijgbaar met 32 GB rom en 3 GB ram of 64 GB rom en 4 GB ram, in de kleuren grijs, groen en paars.