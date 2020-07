Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A en Redmi 9C komen naar Nederland

XIaomi heeft laten weten dat de Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A en Redmi 9C allemaal naar Nederland komen; de 9 was al aangekondigd voor ons land. Alle drie de modellen van in de categorie budget. Je betaalt dus niet de hoofdprijs voor de verschillende smartphones.

Xiaomi Redmi 9

Als eerste is er het instapmodel Xiaomi Redmi 9, met een quad-cameraopstelling. Of je nu een snelle foto wilt maken, een groepsfoto met een groothoeklens, een close-up met scherpe details of een fraaie portretfoto, met de Redmi 9 lukt het. De telefoon beschik tevens over ‘premium camerafuncties’, zoals een kaleidoscoop en palm shutter-functie, waarbij je een foto neemt via een handbeweging. In de Benelux is de Redmi 9 verkrijgbaar in drie kleurvarianten: Carbon Grey, Ocean Green en Sunset Purple. Het 3GB+32GB-model kost 149 euro en het 4GB+64GB-model kost 169 euro. Deze nieuwe instapmodellen zijn nu verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel, Bol en de online Mi Store in Nederland, en bij Orange, Cora, Krefel, FNAC, Vanden Borre, Carrefour en Aldi in België.

Xiaomi Redmi 9A

Deze gloednieuwe instapsmartphone is uitgerust met een 6,53 inch Dot Drop-display en een 5000mAh-batterij. De Redmi 9A beschikt over een MediaTek Helio G25, een octa-core gaming-chipset, die prima voor dagelijks gebruik is. Ook heeft de smartphone een door kunstmatige intelligentie ondersteunde 13 MP-camera aan de achterkant die duidelijke foto’s neemt onder verschillende omstandigheden. De Redmi 9A is verkrijgbaar in één variant: 2GB+32GB, in Granite Gray, Peacock Green en Sky Blue, voor een wereldwijde adviesprijs van 99 euro. De lokale verkooppunten binnen de Benelux worden aangekondigd zodra het product verkrijgbaar is.

Xiaomi Redmi 9C

Dan hebben we nog de Xiaomi Redmi 9C, die uitgerust is met een 6,53 inch Dot Drop-display en een 5000mAh-batterij. De Redmi 9C heeft een MediaTek Helio G35, een octa-core gaming-chipset die tot 2,3 GHz haalt. Ook heeft de smartphone driedubbele camera (met ondersteuning voor AI) die duidelijke foto’s neemt onder verschillende omstandigheden. De Redmi 9C is verkrijgbaar in twee varianten: 2GB+32GB en 3GB+64GB, in Midnight Gray, Sunrise Orange en Twilight Blue, voor een wereldwijde adviesprijs van respectievelijk 119 en 139 euro. De lokale verkooppunten binnen de Benelux worden aangekondigd zodra het product verkrijgbaar is.

Overzicht van specificaties